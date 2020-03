Over 10.000 virksomheder har søgt om lønkompensation

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Virksomheder kan søge lønkompensation hos staten, så de kan sende medarbejdere hjem med fuld løn for at undgå fyringer.

Siden ordningen åbnede onsdag har der været 24.106 besøgende på virksomhedsguidens vejledning om lønkompensation.

- Jeg er meget glad for, at vi så hurtigt runder en milepæl, og 10.000 virksomheder har grebet muligheden for at holde på medarbejderne, fordi det er med til at undgå i titusindvis af fyringer, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i meddelelsen.

- Det er et hårdt slag, hvis man mister jobbet, der handler om mere end økonomi. Det handler også om at have noget at stå op til og være en del af et fællesskab, siger han.

Lønkompensation for hjemsendte ansatte er en af de hjælpepakker, Folketinget har vedtaget for at redde virksomheder og job, der er udsatte under coronakrisen.

Den gælder for virksomheder, som står over for at skulle fyre 30 procent af staben eller flere end 50 ansatte

Det første døgn havde omkring 5000 virksomheder søgt lønkompensation. Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

- Det er fantastisk at se, hvordan så mange virksomheder vælger at søge om hjælp i stedet for at fyrer deres medarbejdere.

- For os er det utrolig vigtigt, at vi giver virksomhederne og danskerne de bedste muligheder for at komme igennem den her sundhedskrise, og det giver den her ordning mulighed for, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i meddelelsen.

Mange danskere har dog mistet sit arbejde på grund af coronakrisen. Siden 8. marts er antallet af ledige steget med knap 33.000. Samlet er 164.601 ledige.