Oslofærgen lukker rute fra mandag grundet corona

Det oplyser færgerederiet i en meddelelse til fondsbørsen.

- Suspenderingen af ruten sker som følge af de nye nationale tiltag til at stoppe spredningen af Covid-19 i både Danmark og Norge, lyder det i meddelelsen.

Den sidste afgang fra København bliver således på lørdag, mens der fra Oslo sejles for sidste gang søndag.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe passagerne og fortsætter med at sejle i et par dage for at sikre, at de gæster, der er kommet afsted på skiferie til Norge eller byferie til Danmark, ikke strander i udlandet, men får en rimelig frist til at komme hjem, siger passagerdirektør i DFDS Kasper Moos.

Lukningen af ruten sker også, fordi den norske regering har indført forholdsregler, hvor passagerer skal i 14 dages karantæne ved indrejse til Norge, hvis de efter 27. februar har været i lande udenfor Norden.

I øjeblikket er færgerederiet i gang med at kontakte de kunder, der allerede har booket en rejse.

Fragtfærge-, havne- og logistikaktiviteter står for langt den største del af forretningen. Disse områder er indtil videre ikke påvirket af udbruddet af coronavirus.

Selskabet følger dermed færgerederiet Fjord Line som ligeledes på mandag lukker to sejladser til Norge.

Begge sejladser sejler fra Hirtshals - den ene sejler mod Stavanger og Bergen og den anden mod Langesund.

Det forbliver dog muligt at nå mellem Hirtshals og Norge. Der laves en ekstraordinær sejlads mellem Hirtshals og Kristiansand.

Ændringerne sker for bidrage til at inddæmme spredningen af smitte med coronavirus.