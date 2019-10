Ordrerne regner ned over Vestas kort tid efter fyringer

Det kan lyde mærkeligt, når nu der er så meget at lave for Vestas.

Men forklaringen er, at det ikke er alle steder i verden, at det går lige godt for vindmøllebranchen, herunder Vestas.

- Det handler om, at Nordeuropa og især Tyskland er markeder, der går meget nedad.

- Men ser man på det globale vindmarked, så går det opad, siger Michael Friis Jørgensen, chefaktieanalytiker hos Alm. Brand og tæt iagttager af Vestas og den generelle vindsektor.

Det betyder ifølge ham, at Vestas er nødt til at reducere i sin nordeuropæiske produktion af vindmøller, samtidig med at der er behov for at ansætte andre steder rundt omkring i verden.

- Det efterlader et samlet billede af, at vindmøllemarkedet stadig er i kraftig vækst, siger Michael Friis Jørgensen.

Alene mandag kunne Vestas fortælle om nye ordrer med en samlet kapacitet på 1617 megawatt. Det bringer Vestas' samlede ordreindgang for kvartalet op på 2695 megawatt, eksklusive uannoncerede ordrer.

Som regel får Vestas og de andre vindmølleproducenter mange ordrer mod slutningen af de enkelte kvartaler, fordi kunderne skal have brugt penge, der var afsat til netop det specifikke kvartal.

- Den her slutspurt skaffer Vestas et rimelig stærkt kvartal, og på en enkelt dag er det en historisk høj ordreindgang i et tredje kvartal, som normalt ikke er så stærkt.

- Samlet set tegner det stadig et billede af, at Vestas står enormt stærkt i et vindmøllemarked, der fortsætter med at vokse, siger Michael Friis Jørgensen.

De mange ordrer kommer, efter at Vestas i fredags fortalte, at selskabet skal fyre 590 ansatte i Danmark og Tyskland.

Ud af det samlede antal er det 90 på selskabets fabrik i Lem ved Ringkøbing, der mister jobbet.

Fyringerne svarer til cirka 12 procent af de ansatte på Vestas' fabrik i Lem.

Vestas har samlet 24.500 ansatte på verdensplan.