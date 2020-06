Optimismen stiger i Tyskland - økonomer ser bunden passeret

Det viser det anerkendte tyske erhvervstillidsindeks fra Ifo-instituttet for juni.

Verdensøkonomien er blevet hårdt ramt af udbruddet af coronavirus, men der er en stigende optimisme at spore blandt de tyske virksomheder.

Klaus Wohlrabe, der er økonom hos instituttet, fortæller, at økonomien burde være tilbage på vækstsporet i tredje kvartal.

- Vi har passeret den økonomiske bølgedal, lavpunktet er bag os, og tingene lysner, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifo-indekset viser, at særligt virksomhedernes forventninger til fremtiden er steget i juni. Indekset er her steget til 91,4 fra 80,5 i maj.

Det svarer til, at virksomhederne forventer en vækst i bruttonationalproduktet, bnp, på omkring én procent.

Det fortæller Søren V. Kristensen, der er cheføkonom hos Sydbank.

- Det rimer dårligt på en buldrende og kraftig genopretning. Men det vidner om, at tysk økonomi bevæger sig i den rigtige retning, siger han.

Han vurderer, at den tyske økonomi har passeret lavpunktet. Det er Anders Christian Overvad, økonom hos Arbejdernes Landsbank, enig i.

- Med to måneders stigning i træk ser det ud til, at vi er forbi bunden i tysk økonomi, og det er bestemt godt nyt set med danske øjne, skriver han i en kommentar.

Søren V. Kristensen er enig i, at det er vigtigt for Danmark, at økonomien i Tyskland har det godt.

Det skyldes, at Tyskland er et af Danmarks største eksportmarkeder.

- Det er helt afgørende for dansk industri, at der igen kommer gang i den tyske økonomi. Derfor er det en god nyhed for Danmark, siger han.

Indekset er en rundspørge blandt 7000 virksomheder i EU's største økonomi.

De spørges ind til det nuværende forretningsklima og deres forventninger til de næste seks måneder.

Trods den spirende optimisme står Tyskland dog ifølge dpa over for den værste recession siden Anden Verdenskrig.

Derfor har den tyske regering vedtaget en hjælpepakke på 130 milliarder euro - svarende til næsten 1000 milliarder kroner.

Den skal være med til at sparke gang i den coronaramte økonomi.