Opskriften på det stressfrie arbejdsliv

Hver dag er omkring 35.000 danskere sygemeldt på baggrund af et psykisk dårligt arbejdsmiljø. Det viser tal fra Stressforeningen. Men nu er en af løsningerne til at sikre et bedre arbejdsmiljø lige om hjørnet. Det mener lektor og forfatter, Billy Adamsen, der, efter 15 års forskning på området, har udgivet en bog, der skal hjælpe medarbejdere og ledere med at styrke arbejdsmiljøet.

Stress, udbrændthed og depression. Det er nogle af de følgevirkninger, der kan opstå på baggrund af et dårligt arbejdsmiljø. Ifølge tal fra Stressforeningen oplever 430.000 danskere daglige symptomer på stress, mens 35.000 er sygemeldt på grund af et psykisk dårligt arbejdsmiljø.

Forklaringen kan - ifølge lektor og forfatter Billy Adamsen - findes i den manglende arbejdsidentitet. En identitet, der bygger på vores arbejde og faglighed frem for os selv som privatpersoner.

- Siden 1980'erne er vi blevet mere individorienterede fremfor at fokusere på selve arbejdet. Dermed har vi også helt mistet vores arbejdsidentitet, siger Billy Adamsen, der til dagligt arbejder som lektor og forskningsleder ved Zealand Erhvervsakademi i Slagelse.

Slæber arbejdet med hjem I sommers udgav Billy Adamsen sin seneste bog »Forstå Din Arbejdsidentitet«. En bog, der sigter på at forklare, hvorfor arbejdsidentiteten er vigtig for både medarbejdere og virksomheder.

- Arbejdsidentitet gør, at man finder et ståsted på sin arbejdsplads, hvorfra man kan arbejde uden at blive påvirket personligt, siger han.

Når medarbejdere ikke arbejder ud fra en arbejdsidentitet, får de sværere ved at præstere på arbejdet og oplever samtidig, at de tager arbejdet med hjem, og det er et problem, forklarer Billy Adamsen.

- Når vi ikke har fokus på det, vi skal kunne på vores arbejde, men i stedet fokuserer på os selv som personer, kommer arbejdslivet til at handle om det personlige liv. Det udvisker grænserne mellem privatliv og arbejdsliv, siger han.



"Forstå din arbejdsidenitet" udkom på Samfundslitteratur den 30. august 2021. Foto: Billy Adamsen

Når arbejdsidentiteten ikke længere er givet på forhånd, handler det om at skabe den, men det kan også give en række udfordringer, fortæller Billy Adamsen.

- I dag handler det om at skabe sin arbejdsidentitet, når den ikke er givet på forhånd. Men det har vi svært ved, siger han og forklarer, at det i sidste ende påvirker vores selvværd at gå på arbejde uden at være bekendt med vores arbejdsidentitet:

- Når vi ikke har en arbejdsidentitet, så bruger vi vores personlige identitet på arbejdspladsen, og det skaber konflikter. Vi kommer til at slæbe arbejdet med hjem, og vi oplever at få angst og depression, siger Billy Adamsen.

Godt arbejdsliv til flere For Billy Adamsen er forhåbningen, at flere ledere og medarbejdere skaber og forstår deres arbejdsidentitet. Det er nemlig samtidig vejen til et bedre og sundere arbejdsliv, mener Billy Adamsen.

- Flere mennesker skal have det godt i deres arbejdsliv, derfor skal både medarbejdere og ledere forstå deres arbejdsidentitet. På den måde kan vi sætte grænsen mellem arbejde og privatliv og undgå at blive udbrændt i begge ender, forklarer han.

Udover bogen har Billy Adamsen skabt et digitalt værktøj, der kan bruges af medarbejdere og ledere til at finde deres arbejdsidentitet. Værktøjet er bygget op som fem tests med 250 spørgsmål, der skal hjælpe medarbejdere og ledere med at forstå arbejdsidentiteten på arbejdspladsen.