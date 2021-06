Opkøb gør Arbejdernes Landsbank til systemisk vigtig bank

Arbejdernes Landsbanks opkøbsiver har sendt banken op i en andet luftlag.

Efter at banken har overtaget størstedelen af Vestjysk Bank, udpeges det nu som et systemisk vigtigt finansielt institut - også kaldet Sifi.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Sifi er banker eller realkreditinstitutter med en størrelse, der vurderes til at kunne skabe problemer for den danske økonomi, skulle deres fundament skride. Der stilles derfor særlige krav til deres polstring.

Tilbage i marts var Arbejdernes Landsbank på rov i Vestjysk Bank, hvilket er grunden til bankens nye titel.

Der er nu otte institutter i Danmark med titlen Sifi. De andre tæller blandt andet Danske Bank, Jyske Bank og Nordea Kredit.

Allerede mandag kunne banken fortælle, at den ville blive ny dreng i Sifi-klassen.

- Ud over at vi skal leve op til en række skærpede krav, tror vi på, at vi som Sifi vil stå stærkere i konkurrencen om erhvervskunderne, som er et vigtigt vækstområde for banken, lød det her fra ordførende direktør Gert Jonassen i en pressemeddelelse.

I marts kom det frem, at banken betalte 1,2 milliarder kroner for tæt på 30 procent af aktierne i Vestjysk Bank.

Banken ejede allerede en tredjedel af aktierne, og med tilføjelsen kom den ejerandel op over 60 procent.

Det gav Arbejdernes Landsbank en så stor ejerandel, at banken var forpligtet til at tilbyde at købe resten af aktierne.

Bestyrelsen i Vestjysk Bank har anbefalet sine aktionærer ikke at sælge deres aktier. Tilbuddet løber til og med 6. juli.

Det var dog ventet, fortalte direktør Gert Jonassen til Ritzau Finans. Han havde umiddelbart ikke plan om at hæve buddet.

- Vi tror på, at det er to selvstændige virksomheder, der kan komplimentere hinanden. Vi ser det ikke som en situation, hvor man partout skal fusionere, fortalte han til Ritzau Finans.

Vestjysk Bank fusionerede tidligere i år med en anden bank - Den Jyske Sparekasse - hvilket vil gøre den fusionerede bank til Danmarks 8. største pengeinstitut.

Arbejdernes Landsbank er det 6. største danske pengeinstitut, viser en opgørelse fra Finanstilsynet.