Opbremsning i boligpriser letter professors boble-bekymring

De danske boligpriser har været på himmelflugt under coronapandemien, men med den seneste tids opbremsning har regeringen fået et ekstra argument for ikke at gribe ind.

- Det letter i hvert fald bekymringen for, om der er en decideret boligboble.

- Man er bekymret for, at priserne stiger med en sådan hast, at folk køber for at få en spekulationsgevinst og dermed holder boligpriserne kunstigt oppe. I det lys reducerer prisfaldet behovet for regulering, siger han.

På markedet for lejligheder og huse steg priserne 0,2-0,3 procent fra juli til august, viser tal fra Boligsiden.

Det flugter med udviklingen de seneste måneder, hvor der er kommet mere ro på boligmarkedet efter en hektisk udvikling under coronapandemien.

Sommerhuspriserne faldt imidlertid i gennemsnit med 0,3 procent i samme periode, viser tallene, der er blevet korrigeret for sæsonudsving af Nykredit.

Det var første gang i 16 måneder, at gennemsnitsprisen på danske sommerhuse faldt.

Prisfaldet tyder på, at noget af det, der har holdt boligmarkedet oppe, har været de forbrugsændringer, der er set under pandemien, siger Michael Svarer.

- Folk har simpelthen prioriteret bolig meget højt i deres privatforbrug. Det tyder på, at man nu også vil bruge penge på at rejse, siger han.

Michael Svarer understreger dog, at der er behov for yderligere observationer på boligmarkedet for at se, om det er en vedvarende tendens.

Udfordringen for regeringen er, at der skal tages stilling til eventuelle indgreb relativt snart.

- Regeringen har tre måneder til at reagere på indstillingen fra Det Systemiske Risikoråd om at stramme reguleringen (den kom 22. juni, red.).

- Hvis regeringen er tilbageholdende med regulering, har den fået et ekstra argument her, mener han.