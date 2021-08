Se billedserie Hans Beck demonstrerer den nye store Husqvarna hybrid-model. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Omstilling i udbrud: Nu bliver de grønne områder endnu grønnere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omstilling i udbrud: Nu bliver de grønne områder endnu grønnere

Erhverv - 12. august 2021 kl. 12:56 Kontakt redaktionen

Tiden, hvor motorlarmen overdøvede fuglene, og hvor maskinen udsendte en blålig røg som det synlige bevis på, at her blev der arbejdet i naturen, er ved at være forbi. Innovation har for alvor holdt sit indtog i skov-, have- og parkbranchen, og producenterne kæmper i disse år om at komme foran i den grønne omstilling.

- Det er dejligt at være en del af en branche, hvor der virkelig sker noget i disse år, siger Hans Beck, der ejer Skov & Have Sorø.

Robotternes indtog Salget af robot-plæneklippere er eksploderet. Hans Beck fortæller, at det på årsbasis i disse år stiger med 30-35 procent.

- Og der er ikke noget at sige til det, fortsætter han.

- Vigtigt er det, at robotterne er bedre for klimaet end de plæneklippere, der drives af benzin, men nok så væsentligt er det også, at du køber dig tid. Du skal ikke længere bruge halvanden time på at slå græsplæne en til to gange om ugen. Robotten klarer det med det interval, den er programmeret til. Robotten sørger også for, at du har en græsplæne, der er langt pænere slået end dengang, du selv gik bag plæneklipperen, og den kan slå græs, selv om det regner.

Tyverisikring er der helt automatisk, for du skal kunne koden for at sætte den i gang et nyt sted. Og så er der bare det, at den skal tages ind om vinteren, og i de måneder skal du huske at holde øje med, at batteriet ikke løber tør for strøm.

Robotterne kan bruges både i parcelhus-haven og på større arealer i parker eller på sportsanlæg. Den sidste nye udvikling i den kategori er robotter, der kører uden grænsekabler, men kan styres via gps og en satellit, som kan have op til seks robotter kørende ad gangen. Det betyder, at du ved at indtaste koordinater kan bestemme helt præcist, hvor robotten eller robotterne skal slå græs. Relativt ny på markedet er også robotten med firehjuls-træk og »knæk-styring«. Den kan forcere hældninger og stigninger på op til 70 procent.

Ny hybrid Skal man op i en havetraktor-størrelse, er der nu kommet hybrid-modeller på markedet. Den helt store model fra den svenske producent Husqvarna - P 535HX Rider - er Hans Beck en af de eneste på Sjælland, der har taget hjem. Det er en frontklipper med et klippebord på op til 180 centimeter. Der er også firehjulstræk og ledstyring, så den er nem at manøvrere. Som andre hybrid-køretøjer lader traktoren også op, mens den kører, og strømforsyningen reducerer køretøjets samlede brændstofforbrug, dets CO2-aftryk og driftsomkostningerne.

Grøn benzin Men også når det handler om benzin, er der gjort meget i branchen for at fremme en grønnere drift.

- I min virksomhed bruger vi udelukkende Aspen alkylatbenzin, fortæller Hans Beck, der er blandt de fire største Aspen-forhandlere i Danmark.

- Akylatbenzinen er i vid udstrækning renset for de skadelige stoffer, der ellers er i benzin. Går du bag en plæneklipper med almindelig benzin i en time, forurener du lige så meget, som hvis en bil står i tomgang i 12 et halvt døgn, men alylatbenzin minimerer udledningen med 99 procent. Når jeg har valgt Aspen, skyldes det, at den er ens hver gang og holder samme høje kvalitet.

Det er en kendt sag, at de batteridrevne haveredskaber i de senere år er buldret frem. Udover en mere klimavenlig drift med et betydeligt lavere støjniveau er de lettere end de benzindrevne - og de har ikke de eldrevnes ledning at kæmpe med. Et batteri kan oftest benyttes i hele serien af maskiner.

- I dag tegner de batteridrevne hækkeklippere, motorsave, kantskærere, kultivatorer, løvblæsere, trimmere, buskryddere og så videre sig for 55 procent af markedet, fortæller Hans Beck.

- De er i dag så stærke, at mange af de større firmaer nu benytter dem i parker, på kirkegårde, i boligselskaber med videre.

Skov & Have i Sorø er også et meget benyttet værksted, og i værkstedet mestrer medarbejdere fortsat det gode, gamle håndværk, men de nye tider har også holdt sit indtog her.

- Ja, på de nye maskiner foregår fejlfinding, justeringen og opdatering nu via computer. Det er præcis ligesom på et bilværksted, siger Hans Beck med et smil.