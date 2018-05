Også EU-erstatning for flyforsinkelser uden for Europa

Europæiske flypassagerer kan også have ret til erstatning, hvis de bliver forsinkede på den del af deres rejse, der foregår uden for Europa.

Retten til kompensation gælder også ved flyforbindelser i et tredjeland, når der foretages mellemlanding uden for EU, fastslår EU-Domstolen.

- Flyskift under mellemlanding ændrer ikke på den omstændighed, at to eller flere flyafgange, der er reserveret samlet, skal anses for at være én samlet direkte tilsluttet flyforbindelse, siger EU-Domstolen.

EU-reglerne for erstatning til flypassagerer gælder ikke på ture, der udelukkende foregår uden for EU.

Men de gælder på ture, der starter i EU og ender uden for EU.

Også efter mellemlandinger uden for EU, når der er tale om én samlet reservation, lyder det i EU-dommen.

Sagen handler om den tyske kvinde Claudia Wegener, der skulle flyve med Royal Air Maroc fra Berlin til Agidir i Marokko.

Turen omfattede en planlagt mellemlanding i Casablanca. Her skulle hun skifte fly og med et marokkansk indenrigsfly frem til målet.

Wegener endte med at komme fire timer for sent frem til Agidir.

Derfor bad hun Royal Air Maroc om kompensation efter EU-reglerne.

Hun blev blankt afvist af det marokkanske flyselskab og rejste derefter sag ved domstolene i først Berlin og derefter EU.

Og Claudia Wegener skal have sin erstatning, lyder det nu fra EU-Domstolen.

- Når to (eller flere) flyvninger som i det foreliggende tilfælde har været genstand for en samlet reservation, udgør disse flyvninger en helhed med hensyn til passagerernes ret til kompensation, skriver EU-Domstolen.

- Disse flyvninger skal derfor anses for at være én og samme "direkte tilsluttede flyforbindelse", hedder det.

På ture over 3500 kilometer har passagererne ifølge EU-reglerne ret til en kompensation på 600 euro (4500 kroner) ved forsinkelser på mere end tre timer.