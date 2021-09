Artiklen: Offentlige finanser i plus - men minkregning lurer om hjørnet

De offentlige finanser har vist et overskud i første halvdel af 2021, selv om der har været nedlukning og store udgifter til hjælpepakker, test og vacciner.

Andet kvartal 2021 gav et overskud på de offentlige finanser på 3,3 milliarder kroner, viser tal fra Danmarks Statistik. Det følger et overskud på 1,8 milliarder kroner i første kvartal.

- Overskuddet er fremkommet på trods af restriktioner, den delvise nedlukning af samfundet og de omfattende udgifter til test, vaccinationer og værnemidler som følge af covid-19, skriver Danmarks Statistik.

De offentlige finanser er hjulpet af, at det ved påske blev muligt at udbetale to ugers indefrosne feriepenge. Det skulle der betales skat af, og det har lunet i statskassen.

Det har altså trukket gevaldigt op i statskassens regnskab, at regeringen valgte at udbetale befolkningens egne penge.

Hos Danske Bank siger cheføkonom Las Olsen, at de offentlige finanser fortsætter med at vise gode takter.

I 2020 endte underskuddet på de offentlige finanser på 4,3 milliarder kroner. Det var milevidt fra den prognose på minus 160 milliarder kroner, som regeringen ventede i foråret 2020.

- Det hører dog med til historien, at man skal passe på med at bruge kvartalstallene, fordi en stor del af den offentlige økonomi reelt først kan gøres op, når året er slut, siger Las Olsen.

- Det gælder ikke mindst for skatten på pensionsafkast, som gennem mange år har været en af de helt store kilder til overraskelser, og som især kommer an på, hvordan det går på de finansielle markeder, siger han i en kommentar.

Han påpeger samtidig, at en stor udgiftspost i form af erstatning til landets minkavlere ikke er faldet på plads, efter at de sidste år blev tvunget til at aflive deres besætninger og lukke erhvervet.

Det ventes at løbe op i 15,6-18,8 milliarder, når udbetalinger er faldet. Indtil videre er der udbetalt cirka 400 millioner i år.