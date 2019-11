Knud Erik Clausen er planteavler og håber meget, at det vil lykkes at omdanne en stor del af den halm, han har i overskud, til flybrændstof.

Østdanske landmænd vil omdanne halm til flybrændstof

Erhverv - 14. november 2019 kl. 12:42 Af Tekst og foto: Anders Spanggaard

I Danmark er der hvert år 2,5 millioner ton halm i overskud. Hvis den halm bliver lavet om til flybrændstof, kan det forsyne samtlige fly, der flyver ind og ud af Danmark.

Det er visionen og ambitionen hos 76 landmænd på Sjælland og Lolland-Falster.

Knud Erik Clausen, som driver et landbrug med planteavl ved Maribo, er en af de 76 landmænd. Han fortæller til Erhverv Sjælland, at det hele begyndte i 2013.

- Vi har gennem mange år ærgret os over al den halm, vi har i overskud og derfor må pløje ned i jorden på vore marker. Men så pludselig i 2013 fik jeg og nogle andre landmænd her i Østdanmark en meget interessant henvendelse fra en gruppe initiativrige mænd, fortæller Knud Erik Clausen.

Henvendelsen kom fra folkene bag virksomheden CWC Biofuels, som i Canada havde udviklet en metode, der gør det muligt at omdanne træ til flybrændstof ved hjælp af metoden pyrolyse, som er forbrænding ved en meget høj temperatur uden tilsætning af ilt. Derudover skal der såkaldt hydrogering til, hvilket betyder tilsætning af et ekstra brintatom. Både pyrolyse og hydrogering kræver meget strøm, som vindmøller skal levere, hvilket vil sikre en bedre udnyttelse af strømmen fra vindmøllerne. Folkene i CWC Biofuels var interesserede i at prøve metoden med halm i stedet for træ.

50.000 kroner per mand De danske landmænd syntes, at projektet lød så interessant, at de i løbet af kort tid fik dannet selskabet Biofuels Vordingborg A/S.

- Ja interessen var faktisk så stor, at 76 landmænd fra de østlige øer i gennemsnit investerede 50.000 kroner i projektet, fortæller Knud Erik Clausen.

Der blev herefter udarbejdet planer for at anlægge et anlæg til produktion af klimavenlig CO2-neutral flybrændstof på havnen i Vordingborg, og man gik igang med at tegne kontrakter med landmænd, der ville levere halm til den kommende brændstof fabrik.

Udover at levere halm forpligter landmændene sig til at aftage stoffet »biotjære«, som er et stof, der bliver til overs ved biolysen af halmen. Ifølge Knud Erik Clausen er der klare fordele for landbruget ved at afsætte halm og få biotjære retur.

- Biotjære fylder kun en sjettedel af, hvad halm fylder, men det indeholder halvdelen af den CO2, der er i halm. Pløjer jeg halmen ned i jorden, får jeg kun glæde af 15 procent af det kulstof, der er i halmen. Resten fordamper i form af CO2 til skade for klimaet. Hvis jeg i stedet kører biotjære ud på mine marker, bliver kulstoffet i jorden til gavn for frugtbarheden i jorden.

Mavelandingen Trods den gode idé og de gode intentioner er det foreløbig ikke blevet til noget. Rigtig mange har udtalt sig positivt om projektet, men foreløbig har ingen vist mod til at være »first movere«.

Der mangler aftagere af biofuelen til fly, og der mangler investorer, og før disse to afgørende forudsætninger er på plads, bliver der naturligvis ikke bygget et stort anlæg til produktion af klimavenligt flybenzin på havnen i Vordingborg.

Knud Erik Clausen ærgrer sig over, at det fremsynede projekt indtil videre er endt i »en mavelanding.«

- Vi har halmen, vi har grunden til fabrikken, og vi har arealerne til bortskaffelse af biotjæren på virkelig fornuftig vis. Det er simpelthen SÅ frustrerende, at det hele er gået i stå. I landbruget bliver vi altid beskyldt for at være fodslæbende, når det handler om tiltag til gavn for miljøet. Her har vi et fantastisk projekt, der vil gavne både landbruget og miljøet, så jeg håber virkelig, at vi snart kommer igang, lyder det fra den lollandske landmand.

Skyclean De østdanske landmænd er ikke alene med ideen om at omdanne halm til klimaneutralt flybrændstof. Et projekt ved navn Skyclean med Henrik Stiesdal i spidsen arbejder med den samme vision.

Skyclean har netop anmodet staten om poste 400 millioner kroner i projektet.

- Med tanke på at de grønne ambitioner er meget høje i den nye regering og blandt støttepartierne, kunne det være oplagt at bringe Skyclean ind i finanslovsforhandlingerne, siger Henrik Stiesdal til finans.dk.

Men partierne, der er igang med at forhandle en finanslov på plads, er knapt så overbeviste om, at Skyclean skal på finansloven. Til gengæld er flere partier med på at støtte projektet på anden vis. Ida Auken, klimaordfører fra De Radikale, hører til de positive.

- Vi tror ikke, at færre vil flyve i fremtiden, så vi bliver nødt til at tvinge flyselskaberne til at flyve mere klimavenligt. Her virker Skyclean som en oplagt teknologi, som kan slå to fluer med ét smæk ved at gøre både landbruget og flybranchen mere klimavenlige, siger Ida Auken til finans.dk.

Det glæder Knud Erik Clausen, at Skyclean også skubber på for at gøre visionen om at omdanne halm til flybrændstof til virkelighed. Jo flere der kan skubbe på i den retning jo bedre. Og han mener, at timingen netop nu er helt perfekt.

- Tiden er moden nu, fordi klima er kommet højt op på dagsordenen. Så skal vi smede, mens jernet er varmt, er det nu, siger Knud Erik Clausen.

En fabrik til omdannelse af halm til flybrændstof koster omkring 800 millioner kroner, og for at undgå alt for lange transporter af halm vil det være hensigtsmæssigt at bygge fabrikker i Aalborg, Fredericia og Vordingborg. Knud Erik Clausen mener, at pengene til anlæggene kan hentes hjem ved i en periode at lægge en afgift på 100 kroner på hver solgt flybillet i Danmark. Der sælges hvert omkring 18 millioner flybilletter herhjemme, så en afgift på 100 kroner pr. billet kan indbringe 1,8 milliarder kroner om året.