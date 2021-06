Ørsted har vundet retten til at bygge en ny havvindpark i USA. På billedet ses en anden park udviklet af det danske selskab i Nordsøen. (Arkivfoto)

Artiklen: Ørsted skal bygge endnu en havvindpark i New Jersey

Ørsted har nu vundet to projekter om havvind i New Jersey, der samlet vil levere mere end 2300 megawatt.

Den danske energivirksomhed Ørsted har vundet retten til at opføre endnu en park med havvindmøller i USA.

Det oplyser Ørsted i en meddelelse til den danske fondsbørs.

Tildelingen er blevet besluttet af myndighederne i den amerikanske delstat New Jersey, der ligger på USA's østkyst.

Ørsteds park kommer til at ligge ud for New Jerseys kyst, og den får en samlet kapacitet på 1148 megawatt.

Det er anden gang, at myndighederne i New Jersey tildeler Ørsted retten til at opføre en havvindpark i delstaten. Første gang var tilbage i 2019.

Mens det første projekt hedder Ocean Wind 1, så hedder det nye projekt Ocean Wind 2. Det første ventes i drift senest i 2025 og det andet i 2029.

- Med Ocean Wind 1 og 2 kommer vi til at levere mere end 2300 megawatt havvindenergi til New Jersey, mens vi samtidig tiltrækker førende producenter til delstaten, siger Martin Neubert, viceadministrerende direktør og kommerciel direktør for Ørsted, i meddelelsen.

Ørsted har allerede sikret tilsagn fra selskabet GE Renewables, der er en af de største vindmølleproducenter i verden, til at placere et nyt anlæg i New Jersey.

På anlægget skal nacellerne til Ocean Wind 2 og andre havvindprojekter i USA samles, forklarer Ørsted.

En nacelle kan bedst beskrives som det, der er hovedet på en vindmølle. Det er i nacellen, at vindmøllens generator blandt andet ligger.