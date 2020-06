Ørsted får ja til milliardsalg af Radius til andelsselskab

Køberen er andelsselskabet Seas-NVE, der betaler 21,3 milliarder kroner for Radius' og Ørsteds privatkunde- og udendørsbelysningsforretning.

Radius forsyner cirka en million hjem og virksomheder i københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland med strøm.

Privatkundeforretningen sælger el til cirka 717.000 elkunder, og forretningen med udendørsbelysninger driver cirka 145.000 gadelamper.

Salget af Radius blev annonceret i september 2019, men har altså skullet forbi myndighederne, før det kunne blive en realitet.

Her er godkendelsen givet på betingelse af, at Seas-NVE frasælger 107.000 naturgaskunder for at undgå prisstigninger til privatkunder.

- Det fusionerede selskab ville blive meget stort på gasmarkedet, og alle naturgaskunder i Danmark risikerede betydelige prisstigninger som følge af svagere konkurrence, siger Konkurrencerådets formand, Christian Schultz.

Det har Seas-NVE accepteret og præsenteret andelsselskabet OK som arvtager. Den handel er også betinget af myndighedernes godkendelse.

Allerede i 2018 var Ørsted tæt på at sælge Radius til en udenlandsk virksomhed, men et politisk flertal spændte ben for planerne.

Salget frygtedes at kunne betyde stigende elpriser for kunderne. Derfor blev et flertal enige om stoppe privatisering af kritisk infrastruktur.

Der blev dog åbnet en dør på klem for et salg til et forbrugerejet andelsselskab, og det betød, at Seas-NVE kunne løbe med Radius.

Seas-NVE er det største andelsejede energiselskab i Danmark med flere end 560.000 kunder, hvoraf 375.000 hver ejer en lille del af virksomheden.