Økonomer: Voldsomme jobtal fra USA vidner om dyb recession

På to uger har omkring ti millioner amerikanere meldt sig ledige. I den forgangne uge søgte hele 6,6 millioner amerikaner om ledighedsunderstøttelse.

- Det vidner om, at amerikansk økonomi er i en ekstremt dyb recession. Den er dybere og endnu hurtigere, end vi så under finanskrisen, siger senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj.

Årsagen er, at samfundet og økonomien nærmest fra den ene dag til den anden lukkede ned som følge af coronavirus.

- Det bekymrende er, når ledigheden stiger så meget, så kan det sætte gang i en negativ økonomisk spiral, siger Mikael Olai Milhøj.

Det er dog positivt, at centralbanken og politikerne i Kongressen har været hurtigt ude med hjælpepakker, påpeger han.

Den amerikanske regering har godkendt en hjælpepakke på 2,2 billioner dollar, der skal stimulere den kriseramte økonomi.

Det er svært at vurdere, om hjælpepakkerne er tilstrækkelige, vurderer chefstrateg i Nykredit Frederik Engholm.

- Forhåbningen med hjælpepakkerne er, at når man fjerner nedlukningerne, så kan virksomhederne operere som før.

- Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der er masser af dominobrikker, der vælter over de kommende måneder. Vi kan stå tilbage med en svækket økonomi, siger Frederik Engholm.

Frederik Engholm vurderer, at det ikke er usandsynligt, at arbejdsløsheden i USA vil nærme sig 15 procent til sommer.

- Det bliver stadig mere sandsynligt, at den økonomiske nedtur, som mange havde set som kortvarig, den kan ende med at blive langvarig, siger Frederik Engholm.

At man har reageret hurtigt ved at lave store hjælpepakker, der skal stimulere den amerikanske økonomi, er positivt, mener Mikael Olai Milhøj. Man har nemlig reageret hurtigere, end man gjorde under finanskrisen i 2008-2009.

- Økonomisk politik virker bedre, hvis den kommer hurtigt og kraftfuldt. Det er netop det, der skal til, når vi engang skal åbne op igen. Så er der bedre forudsætninger for, at økonomien kan komme i gang igen, siger senioranalytikeren.