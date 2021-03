Økonom tvivler på store indgreb på boligmarked trods prishop

Det vurderer Curt Liliegreen, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, hvis formål blandt andet er at kvalificere den boligøkonomiske debat.

Der kommer formentlig ikke større indgreb på boligmarkedet, selv om rådgivere forventer at henstille regeringen til at iværksætte nye tiltag for at få mere ro på det.

- Jeg forestiller mig ikke, at der kommer vidtgående forslag, der vil medføre deciderede fald i boligpriserne, men at man gerne vil tage toppen af den nuværende prisudvikling.

- Så det helt store drama kommer vi ikke til at se. Det tvivler jeg også stærkt på, at Christiansborg vil være med til, siger han.

Det Systemiske Risikoråd har tirsdag meddelt, at det forventer på sit næste møde 21. juni at henstille regeringen til, at der iværksættes tiltag, "der kan begrænse risikoopbygningen på boligmarkedet".

Rådet består af repræsentanter fra flere myndigheder - blandt andet Nationalbanken og Finanstilsynet. Det blev sat i verden efter finanskrisen og holder øje med trusler mod de danske pengeinstitutter.

Curt Liliegreen påpeger, at rådet "altid" bekymret for udviklingen i boligpriserne, og at politikerne ikke nødvendigvis vil følge dets henstillinger.

- Det er ikke sikkert, at de forslag, der kommer fra Det Systemiske Risikoråd, bliver fulgt af politikerne. Det er meget upopulært at gribe ind over for boligmarkedet, og det skal gøres med stor varsomhed.

- Politikerne vil gerne se opsvinget komme i gang i Danmark. Og der vil man ikke gå ud at lægge gift for opsvinget og stigningen i privatforbruget ved at gribe ind over for boligmarkedet, siger han.

Han tilføjer, at de forventede forslag fra rådet formentlig primært vil rette sig mod de kraftige prisstigninger, der finder sted i hovedstadsområdet.

Et indgreb kan for eksempel gøre det sværere at optage lån. Det vil ifølge Curt Liliegreen dæmpe boligefterspørgslen.

Det er ifølge rådet en cocktail af lave finansieringsomkostninger og mulighed for afdragsfrihed, der sammen med en høj efterspørgsel på boliger giver risiko for kraftigt stigende priser og højere gældsætning.

Fra februar 2020 til februar i år er et gennemsnitligt hus steget 9,2 procent i værdi. Det viser tal fra Boligsiden, der følger udviklingen. Lejlighedspriserne er steget med 11,7 procent.