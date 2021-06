Økonom: Mindre afdragsfrihed vil ramme nye på boligmarkedet

Hvis muligheden for at låne afdragsfrit til en bolig svækkes, sådan som Det Systemiske Risikoråd har henstillet, vil det kunne mærkes hos særligt de boligejere, der er nyest på boligmarkedet.

- Det er primært første- og andengangskøbere. Det er folk, der ikke har været på boligmarkedet i mange år, siger hun.

- Det betyder, at en større del af den disponible del af indkomsten skal gå til at betale gæld. Det vil betyde, at der er færre penge til andre ting her i livet.

Afdragsfrihed betyder, at man kan vælge ikke at betale af på sit lån i en tidsbegrænset periode. Dermed har man flere penge at gøre godt med i sin privatøkonomi, indtil man begynder at afdrage på gælden på et senere tidspunkt.

Det Systemiske Risikoråd har henstillet til regeringen, at det kun bør være muligt at få afdragsfrihed, hvis der belånt for under 60 procent af boligens værdi.

Personer, der har været længere på boligmarkedet, vil ifølge Mira Lie Nielsen i højere grad have mulighed for at belåne under 60 procent af boligens værdi og dermed stadig have adgang til afdragsfrihed.

Mira Lie Nielsen mener dog, at det er vigtigt at holde sig for øje, at bankerne vurderer, hvorvidt og hvor meget de vil låne en potentiel boligkøber på baggrund af, om deres privatøkonomi kan klare et lån med afdrag.

Derfor vil det ikke påvirke, hvem der kan låne - men det vil måske i højere grad påvirke, hvem der har lyst, og hvor meget de har lyst til at låne, lyder vurderingen.

- Det koster altså på et hus til 2,5 millioner kroner, hvis man pludselig skal afdrage. Det kan koste 3000-4000 kroner om måneden. Og det betyder noget for alt muligt rundt om boligen, siger hun.