Økonom: Manglende dansk eksportvækst er streg i regningen

- Det må siges, at være en streg i regningen her midt i opsvinget. Eksporten har ellers tidligere været en stærk vækstmotor i dansk økonomi, skriver cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit i en kommentar.

De seneste tre måneder er eksporten således faldet med 1,3 procent, og den ligger på et nogenlunde uændret niveau over det seneste år.

Han peger på, at faldet skyldes, at den danske krone er blevet mærkbart styrket over for en række valutaer i flere af Danmarks store samhandelslande.

Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, er heller ikke imponeret over den danske vareeksport, som nu er lavere end ved indgangen til 2017.

- En del af forklaringen er, at den danske krone er blevet styrket over for de fleste andre valutaer, så som dollar, svenske kroner og britiske pund, skriver han.

- Mangel på arbejdskraft i Danmark kan være en del af forklaringen, men det er altså kun en meget lille del af industrivirksomhederne, der angiver det som en produktionsbegrænsning.

Begge cheføkonomer vurderer, at den danske eksportpil peger op i de kommende måneder.

En omfattende handelskrig spøger dog i kulissen, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har gennemført en række sanktioner, der er blevet besvaret af Østen.

- Der skal dog en markant eskalering til, før det begynder at få større betydning for de globale vækstudsigter.

- Men ender vi der, vil det være et hårdt slag for en lille åben økonomi som den danske, mener Tore Stramer.

I februar faldt eksporten af danske varer med 0,4 procent. Særligt de forarbejdede varer har med et eksportfald på 9,8 procent de seneste tre måneder trukket ned.

Importen faldt med 3,4 procent, men er set over de seneste tre måneder uændret.