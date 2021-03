Økonom: Genåbningen er godt nyt for dansk økonomi

Aftalen betyder, at en række liberale serviceerhverv som frisører kan få lov til at genåbne til påske, og det er godt nyt for dansk økonomi.

Sent mandag aften kunne politikerne efter flere måneders nedlukning præsentere en aftale for den gradvise genåbning af Danmark.

Det vurderer privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, Danske Bank.

- Det koster cirka 600 millioner kroner om måneden at holde de liberale erhverv lukket, så der kommer helt sikkert et løft.

- Og med den gradvise genåbning af storcentre, restauranter og kulturliv er der ingen tvivl om, det er godt nyt for danske økonomi, siger hun.

Hun fortæller, at forbruget hurtigt vendte tilbage efter sidste års nedlukning.

- Det var fra den ene dag til den anden, at folk skyndte sig ned til frisørerne. De sad ikke derhjemme og holdt på pengene, viser vores tal.

- Det er selvfølgelig en god nyhed, at så snart man får lov til at genåbne, så vender kunderne tilbage, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Det kan give en yderligere effekt, at danskerne stort set samtidig kan få overskydende skat og de indefrosne feriepenge udbetalt, vurderer hun.

Mens frisørerne altså efter påske igen kan få kunder i stolen, må de mindre indkøbscentre vente yderligere en uge, før de genåbner.

De store indkøbscentre og stormagasiner må vente til 21. april, hvor også udendørsservering på restauranter ventes at genåbne.

6. maj forventes der igen at blive åbnet for indendørsservering på caféerne, ligesom spillesteder og biografer kan genåbne.

Blandt andet restauranterne har været særdeles hårdt ramt af nedlukning, og genåbningen er ifølge Louise Aggerstrøm Hansen afgørende for, at de trængte brancher overlever.

- Når det så er sagt, er der ikke tvivl om, at det er et ret dybt hul, der er gravet for mange af de her brancher. Der skal rigtig meget til for at fylde det op igen, lyder det fra økonomen.

Hos både frisørerne og andre liberale erhverv og på restauranterne skal man fremvise et coronapas, der enten viser en negativ coronatest inden for 72 timer, at man er vaccineret, eller at man tidligere har været smittet.