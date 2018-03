Økonom: For tidligt at panikke over østeuropæisk flugt

Men nu opfordrer de og andre lande i Østeuropa deres borgere til at komme hjem igen, skriver Ugebrevet A4 tirsdag.

Hvis de østeuropæiske arbejdere lytter efter og flytter, kan det give problemer i dansk erhvervsliv, advarer virksomhederne. De frygter manglende hænder i landbruget, industrien og mange andre brancher.

Men ifølge tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er det for tidligt at slå alarm.

- De østeuropæiske arbejdere er et værdifuldt bidrag til dansk økonomi, men jeg frygter ikke nogen store konsekvenser. Jeg mener, vi har rigelig adgang til arbejdskraft, siger cheføkonom Erik Bjørsted fra AE.

Dels er den østeuropæiske flugt ikke begyndt endnu, argumenterer han. I januar 2018 var der knap 76.000 arbejdere fra de østeuropæiske EU-lande i Danmark. Det var godt 7 procent mere end året før.

Dels er der stadig mange andre arbejdsløse, der står klar til at træde til. Både arbejdsløse i andre EU-lande og grupper herhjemme, der står uden for arbejdsmarkedet - herunder indvandrere og deres efterkommere, som så småt er på vej mod højere beskæftigelse.

- Det kunne være fint, hvis der blev lidt rift om arbejdskraften, så der blev plads til de her grupper. Det er jo heller ikke forbudt for arbejdsgiverne at tilbyde bedre løn og vilkår, når tiderne er gode, siger Erik Bjørsted.

Det er netop økonomisk fremgang, der tillader de østeuropæiske lande at skrue op for lokkemidlerne til at få deres statsborgere hjem fra blandt andet Danmark, Tyskland og Storbritannien.

- Når man ser, at lønningerne er på vej op i Østeuropa, så kan vi også tillade os det her. Vi har en rigtig stærk konkurrenceevne for tiden, siger cheføkonomen fra AE.

Omkring ni procent af arbejdsstyrken i Danmark er fra udlandet. Det er mere end Holland og Sverige, men lavere end for eksempel Tyskland og Storbritannien.

Økonomi- og indenrigsminister siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) vil gerne have det tal op. Han lægger op til at lempe reglerne, der begrænser tilgangen af arbejdskraft fra lande uden for EU.

I regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er man dog stærkt uenig i, at der er brug for at hente mere udenlandsk arbejdskraft.

- Det er jo noget vrøvl, og det viser jo bare, at i Liberal Alliance har man ikke fattet en disse af, hvad det hele drejer sig om, siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.