Se billedserie Vinene fra Vesterhavegaarden kan kun købes på stedet, hvilket er et bevidst valg. Der sælges dog også til Michelin-restauranten Hotel Frederiksminde i Præstø. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ødelagte æbletræer blev startskud til Amarone-inspireret rødvin

Erhverv - 23. maj 2018 kl. 07:30 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I idylliske omgivelser få hundrede meter fra Smålandshavet i Karrebæksminde ligger Vesterhavegaarden med dens 10 hektar. Det har den sådan set gjort længe uden at vække yderligere opsigt, men sådan er det ikke længere - i dag er Vesterhavegaarden en vingård, som er kendt af vinelskere fra nær og fjern.

- Vi har gæster fra USA, Spanien, England og så fjerne steder som Thailand, Australien, Myanmar og Kina. Ja, og så kommer der rigtig mange nordmænd og svenskere, fortæller Jesper Rye Jensen, økologisk vinbonde og ejer.

Det var lidt af et tilfælde, at han i 2010 kom i gang med at dyrke vin.

- Jeg havde ikke andre forudsætninger, end at jeg er tidligere spejder og har lært, at man aldrig skal give op, som han siger.

Harer og rådyr havde ødelagt en del af de æbletræer, der var på markerne, og derfor besluttede han sig for at prøve sig af med druer i stedet. Planterne optager nu to hektar, mens der stadig er en hektar med æbler. Derfor producerer Vesterhavegaarden både rosévin, rødvin, æblemost, æbleisvin og sågar mjød.

- Det viste sig, at der er ideelle omgivelser her til at lave rigtig god vin. De første flasker var klar i 2013, og jeg blev chokeret over resultatet, beretter Jesper Rye Jensen.

Chokket skyldtes vinens usædvanligt gode kvalitet - faktisk var den så god, at den hos det internationale, tyske kæmpe-bureau DLG opnåede en sølvmedalje, hvilket er uhørt for en vin fra disse breddegrader.

- Da jeg havde sendt den ind, ringede selve præsidenten for hele foretagenet til mig og spurgte, om jeg virkelig selv havde produceret den vin. De havde aldrig smagt noget lignende fra norden, fortæller Jesper Rye Jensen, som også siden er blevet hædret for de senere årgange af den kraftige og Amarone-inspirerede rødvin.

