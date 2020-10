Cathrine Dolleris (tv.) og Anna Agger i Skovhaven ved Hestebedgård på Orø. De er begge aktive i foreningen Orø Fællesjord, der arbejder for at skabe et fælles skovlandbrug på øen. Foto: Thomas Olsen

Øboere vil dyrke jorden sammen

22. oktober 2020

Af Morten D. Christensen

Projektet er stadig i den indledende fase, men målsætningen hos foreningen Orø Fællesjord er ligeså klar som den er ambitiøs: Der skal opkøbes eller forpagtes landbrugsjord på øen i Isefjord, så jorden kan dyrkes som et såkaldt skovlandbrug ud fra »ægte bæredygtige principper« - altså at dyrkningen hviler i sig selv og ikke belaster omgivelserne.

For initiativtagerne handler det om at skabe en landbrugsproduktion, der er meget anderledes end den gængse, og som på Orø kommer til udtryk ved, at en meget stor del af landbrugsjorden i dag er på ganske få hænder og i høj grad bundet op på konventionel svineproduktion. Dels vil Orø Fællesjord som nævnt gerne dyrke jorden efter andre principper, og dels ønsker man at involvere øens beboere - og meget gerne også de mange sommerhusgæster - i skovlandbruget.

- Det skal ikke kun være et landbrug. Vi vil også gerne skabe et fællesskab omkring dyrkningen af jorden. Det kan være familier, der har en lille nyttehave, og andre går måske sammen om at have en gris. Man kan også dyrke rug til sit rugbrød, eller sanke frugt, fortæller Anna Agger, bestyrelsesmedlem og med-initiativtager til foreningen Orø Fællesjord, der blev stiftet i april i år.

Bygger på permakultur Det har dog ikke været så ligetil at få fat i jord, og derfor er dyrkningen endnu ikke kommet i gang. Foreningen er ved at skaffe finansiering og har for nyligt fundet en investor, som vil yde et lån til køb af en mindre gård med tilhørende jord. Samtidig er man i gang med at crowdfunde og på anden vis skaffe penge til projektet.

Principperne for fælleslandbruget er dog på plads og indskrevet i foreningens vedtægter.

Det helt fundamentale princip bag skovlandbruget er permakultur, hvor afgrøderne skal være flerårige, så der altid er rødder i jorden. Det er for eksempel frugttræer, nøddetræer, grøntsager og planter, der også kan stå i jorden i flere år uden at skulle pløjes op og sås på ny hvert år. Faktisk må jorden ikke pløjes eller graves i permakultur.

Skovlandbruget er inddelt i bælter, og mellem afgrøderne er der bælter med græs, hvor eksempelvis høns og køer kan græsse efter nogle bestemte retningslinjer.

Hele tanken bag permakultur og skovlandbrug er at undgå udpining af jorden, fordi den kan være med til at binde og udnytte CO2, så den ikke ryger direkte ud i atmosfæren og medvirker til global opvarmning.

- Det handler om at modvirke klimaforandringerne, og én af metoderne til at mindske CO2-udledningen i atmosfæren er ved at binde den i jorden i organisk materiale. Nøglen til det er at øge humusindholdet i jorden, fordi humus binder både vand og næringsstoffer, og det skaber samtidig gode betingelser for plantevækst og mikroliv i jorden. Når planterne gror, og der er gang i fotosyntesen, sender de groft sagt CO2 ned i rødderne og ud i jorden til mikrolivet, som skaber mere humus og igen styrker væksten, forklarer et andet bestyrelsesmedlem i Orø Fællesjord, Cathrine Dolleris.

I permakultur skal der også altid være et jorddække i form af eksempelvis kompost, halm eller tang, som er med til at beskytte overfladen mod erosion og holde CO2 i jorden. Samtidig må dyrene kun gå på et græsningsareal i nogle få dage, før de skal videre til et andet areal. Græsningsområderne skal nemlig have fred en måneds tid, så dyrene ikke er med til at overgeræsse jorden,

Cathrine Dolleris fortæller, at det princip blandt andet bygger på studier af bisonokser på de enorme nordamerikanske sletter.

- Bisonokserne går i store flokke og tager en bid græs på et relativt lille område, og de lægger noget gødning. De er på vagt over for ulve og andre rovdyr og går derfor tæt sammen, og er ikke lang tid det samme sted, før de går videre efter frisk græs. Det mønster har skabt noget af den mest frugtbare jord, man kan finde på kloden, og det er det system, vi er i gang med at efterligne her på Orø. Vi kan selvfølgelig ikke lave en stor prærie, men vi kan lave det i mindre målestok, pointerer Cathrine Dolleris, der er uddannet geograf og har beskæftiget sig indgående med permakultur i en længere årrække.

Vil skabe en forretning Cathrine Dolleris var da også allerede i 2015 initiativtager til en forløber for det nye og markant større projekt med et skovlandbrug. Dengang var hun med til at etablere Skovhaven på Hestebedgård i Bybjerg på Orø. Det er en gammel slægtsgård, som nu bruges til blandt andet kulturelle formål og samtidig er en mindestue over tidligere tiders landbrug.

Skovhaven og det tilknyttede drivhus hviler på de samme principper om permakultur.

- På et tidspunkt opstod de første tanker om at lave et egentligt fælleslandbrug, men det var først, da Anna Agger og Daniel Nørgaard (forperson for Orø Fællesjord, red.) kom til øen, at der for alvor begyndte at ske noget, siger Cathrine Dolleris.

Og for Anna Agger er Orø Fællesjord da også mere end et fritidsprojekt. Hun vil gerne gøre landbruget til sin levevej.

- Jeg vil gerne skabe en forretning ved at sælge højkvalitets slagtekyllinger, som har levet ude og spist græs hele deres liv, og jeg vil også gerne sælge æg. På lidt længere sigt om nogle år, vil jeg måske også have nogle køer, for det hører ligesom til, synes jeg, og så kan jeg måske blive selvforsynende med mælk, siger Anna Agger, der også lægger op til, at andre måske kunne få andele i køerne.

Som eksempler på afgrøder i skovlandbruget nævner de blandt andet hasselnødder. valnødder og spisekastanjer - alle flerårs-afgrøder.

- Spisekastanjer kan man for eksempel bage brød af, og kastanjer og valnødder kan man godt kalde fremtidens mad, siger Cathrine Dolleris.

Både hun og Anna Agger lægger vægt på, at Orø Fællesjord foruden selve dyrkningen også skal påtage sig en rolle som formidler af den alternative måde at dyrke jorden på. Cathrine Dolleris tilbyder allerede i dag undervisning i sit eget regi, og Anna Agger forestiller sig, at skoler og daginstitutioner kan komme forbi, ligesom lærere og pædagoger kan få undervisning i principperne.

- Det vil være fint, hvis vi kan inspirere nogen til at spise helt anderledes og mere klimavenligt end i dag, siger Anna Agger.

Skal afsættes lokalt Udbyttet af fælleslandbruget vil selvsagt komme alle medlemmer og andelshavere til gode. Nogle afgrøder kan de selv bruge, mens andre vil blive solgt, og for at leve op til målsætningen om ægte bæredygtighed, skal produkterne afsættes på Orø eller i omegnen af Orø.

- Vi vil for eksempel gerne lave aftaler med Orø Kro og Orø Forsamlingshus, men det kan også være aftagere i Holbæk. Vi er interesserede i faste aftaler, så det ikke kun bliver salg fra markeder rundt omkring, pointerer Cathrine Dolleris.

Og der er stor optimisme hos initiativtagerne til Orø Fællesjord.

- Jeg tror bestemt på, at der er et potentiale. Der skyder en masse små jordbrug op i disse år, og også mange her i Vestsjælland. Man kunne måske få den tanke, at markedet allerede er mættet, men det tror jeg ikke, lyder det fra Anna Agger.