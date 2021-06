OVERBLIK: Vismænd venter vækst og faldende ledighed

Blandt andet ventes økonomien at vokse i år og næste år, samtidig med at ledigheden reduceres hen over perioden.

Læs mere om de nyeste prognoser her:

* Bruttonationalproduktet er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

* Det danske bruttonationalprodukt ventes at vokse med 2,9 procent i år og 4,3 procent næste år.

* Til sammenligning faldt bruttonationalproduktet sidste år med 2,7 procent.

* Nettoledigheden dækker over antallet af ledige på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der er klar til at tage et job. Ledige i aktivering tæller ikke med.

* Nettoledigheden ventes ved udgangen af 2021 at være på 103.000 personer og 81.000 personer ved udgangen af 2022.

* Til sammenligning var nettoledigheden ved udgangen af 2020 på 120.000 personer.

Kilde: De Økonomiske Råd.