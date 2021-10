OVERBLIK: Vejen til nye ejendomsvurderinger har været lang

* 2007: Skatteministeriets Interne Revision konkluderer, at opgaven med at vurdere ejendomme i Danmark løses på et "meget lavt kvalitetsniveau".

Læs mere om forløbet her:

De første nye ejendomsvurderinger er torsdag sendt ud, efter at fejlagtige vurderinger og it-knas i over et årti har givet panderynker for boligejere landet over.

* 2011: Efter valget i 2011 gennemfører daværende skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) 2011-vurderingen, der fastholder de usikre ejendomsvurderinger.

* 2014: Et ekspertudvalg opgiver i september at finde en metode til at vurdere grundes værdi på.

* 2016: Et bredt flertal i Folketinget aftaler i november at fastholde beskatningen af grundværdien som den største og vigtigste del af ejendoms- og boligbeskatningen.

* 2017: Et bredt flertal i Folketinget indgår i maj en aftale om et nyt bolig- og ejendomsbeskatningssystem.

* 2019: I oktober står det klart, at de nye boligskatteregler ikke træder i kraft i 2021 som planlagt, men først i 2024.

* Maj 2020: Et bredt flertal af Folketingets partier bliver enige om en boligaftale, som betyder, at ejendomsværdiskatten lempes med cirka tre milliarder kroner i 2021-2023.

Samtidig sikrer aftalen, at grundskylden højst kan stige med 2,8 procent årligt i 2022 til 2024.

* September 2020: Skatteministeriet meddeler, at de nye ejendomsvurderinger endnu engang udskydes, denne gang til sommeren 2021.

* September 2021: Et forstadie til de nye ejendomsvurderinger sendes i første omgang ud til 10.000 boligejere. Det er ejendomsdata, der skal danne grundlag for de kommende vurderinger, og boligejere får fire uger til at gøre indsigelse mod oplysningerne.

* 21. oktober 2021: De første nye ejendomsvurderinger er blevet udsendt. Der går dog over et år, før alle vurderinger ventes at være lavet og sendt.

Kilder: Skatteministeriet og Politiken.