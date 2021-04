OVERBLIK: Tidslinje over Danske Banks hvidvasksag

Her følger et overblik og en tidslinje over sagen:

* I 2006 køber Danske Bank finske Sampo Bank for 30 milliarder kroner, og med i handlen er den estiske afdeling, der senere bliver centrum for sagen.

* I 2007 bliver Danske Bank advaret om mistænkelige kunder af det estiske finanstilsyn. I 2012 kontakter tilsynet Finanstilsynet i Danmark med en række problemstillinger om kontrollen med hvidvask.

* I 2013 sender en whistleblower en rapport til den daværende Danske Bank-direktør Robert Endersby. Rapporten advarer om store problemer med hvidvask i Estland.

Samme år bliver Danske Banks daværende topchef, Thomas Borgen, advaret om høje overførsler i Estland af samarbejdsbanken JPMorgan og Lars Mørch, der på daværende tidspunkt har ansvar for den estiske afdeling.

* I 2014 advarer Danske Banks interne revision om problemer i Estland. Et internt brev beskriver, at de ansatte ligefrem skulle have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne.

* I 2015 stopper Deutsche Bank sit samarbejde med Danske Bank i Estland og advarer om mistænkelige kunder. Samme år lukker Danske Bank filialen i Estland for ikke-estiske kunder.

* I marts 2017 skriver Berlingske, at omkring 140 milliarder kroner fra 2010 til 2014 ulovligt er ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker.

* I Danske Banks filial i Estland er indgået flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af syv milliarder kroner. Danske Bank erkender, at kontrollen i den estiske filial ikke har været god nok.

* Siden beskriver Berlingske, hvordan regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland.

* I september 2017 sætter Danske Bank gang i en intern undersøgelse.

* I april 2018 stopper Lars Mørch, der er medlem af direktionen med ansvar for den estiske afdeling, som en konsekvens af sagen.

* I maj 2018 udtaler Finanstilsynet hård kritik af Danske Bank og bankens ledelse.

* Senere i juli oplyser Danske Bank, at den brutto har tjent 1,5 milliarder kroner på ikke-estiske kunder i Estland.

* I september 2018 fremlagde Danske Bank en undersøgelse foretaget af advokatfirmaet Bruun & Hjejle for Danske Bank.

* Rapporten viste, at den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 2007-2015 udgjorde cirka 1500 milliarder kroner. En stor del vurderes at være mistænkelig.

* I oktober stopper direktør Thomas Borgen ifølge banken som følge af sagen.

* Danske Bank melder ud, at det amerikanske justitsministerium undersøger banken i relation til sagen i Estland.

* I november 2018 rejser SØIK, også kendt som Bagmandspolitiet, en sigtelse mod banken.

* I december stopper bestyrelsesformand Ole Andersen efter pres fra flere af Danske Banks store aktionærer.

* Samme måned bliver ti tidligere ansatte i Danske Banks estiske afdeling tilbageholdt af estisk politi.

* I februar 2019 giver det estiske finanstilsyn Danske Bank et påbud om at ophøre med sine bankaktiviteter i landet.

* I maj 2019 bliver også en række tidligere ansatte i Danske Bank - herunder tidligere direktør Thomas Borgen sigtet af Bagmandspolitiet.

* I juni 2020 var al nedlukning i Estland slut for Danske Bank, der blev afregistreret i det estiske erhvervsregister.

Kilder: Danske Bank, advokatfirmaet Bruun & Hjejle, Berlingske, Jyllands-Posten, Børsen og Ritzau.