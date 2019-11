OVERBLIK: Sådan svarer nævn på fem kritikpunkter i dab-udbud

Fredag offentliggjorde Radio- og tv-nævnet svar på 86 spørgsmål, der var stillet af de tre ansøgere, nemlig Radio24syv, DK4 Radio og Radio Loud.

Her er et overblik over, hvordan Radio- og tv-nævnet har svaret på nogle af de væsentligste kritikpunkter:

* Den anvendte regnemetode:

Der har blandt andet været kritik af, hvordan nævnet har regnet sig frem til de point, der er givet til ansøgerne.

Radio- og tv-nævnet medgiver i sine svar, at det kunne have valgt en mere "matematisk korrekt metode".

Men samtidig understreger nævnet, at det ikke ville ændre på den samlede bedømmelse, hvis man havde valgt en anden metode.

Nævnet understreger, at den valgte metode fremgik tydeligt af udbudsmaterialet.

* Økonomiens rolle i vurderingen:

Radio24syv havde søgt om det fulde støttebeløb på 280 millioner kroner. Imens havde Radio Loud søgt om 260,8 millioner kroner. Det gav i afgørelsen syv point til Radio Loud og blot et enkelt point til Radio24syv.

I sine svar skriver nævnet, at selv om Radio24syv havde søgt det samme beløb som Radio Loud, ville Loud stadig samlet set have vundet udbuddet.

Der blev også stillet spørgsmål til Radio Louds budget - herunder om moms var en del af budgettet - som var en del af kriteriet om planen for driften af kanalen.

Her medgiver Radio- og tv-nævnet, at oplysninger om manglende moms i budgettet hos Radio Loud kunne have ført til en lavere vurdering i en underkategori.

Nævnet understreger, at det samlet set ikke ville have ændret resultatet.

* Spørgsmålet om at være landsdækkende:

Det har blandt politikere og hos Radio24syv vakt undren, at Radio Loud kunne vinde udbuddet om en landsdækkende kanal med et bud, der kun garanterer dækning i 82 procent af landet.

Det landsdækkende perspektiv er i udbuddet defineret ved enten at sende via dab-blok 1 eller dab-blok 2. De dækker henholdsvis 82 procent og 97 procent af landet.

Derfor vurderer nævnet, at Radio Loud lever op til at være landsdækkende ifølge udbudsmaterialet.

* Ansøgernes programplaner:

Nævnet skriver, at det fremgår klart af udbudsmaterialet, at der alene gives point for bindende tilsagn om beskrevne fremtidige programplaner.

Dette betyder altså, at der ikke gives point for beskrivelser af eksisterende programmer, medmindre der er blevet givet et bindende tilsagn om, at de ville blive videreført i fremtiden.

* Om udbuddet skal gå om:

Radio- og tv-nævnet vurderer ikke, at udbuddet skal gå om og fastholder tildelingen af programtilladelsen til Radio Loud.

I den forbindelse skriver nævnet, at det vurderer, at det samlet set er realistisk, at Loud vil opfylde minimumkravene til både public service-virksomhed og -programindhold samt de øvrige kriterier for udbuddet.

Kilde: Radio- og tv-nævnet.