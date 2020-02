OVERBLIK: Her skal du betale for at have dine penge stående

Også andre banker har negative indlånsrenter, fordi det koster dem at have penge stående i Nationalbanken, hvor renterne er negative.

Jyske Bank har som den første bank sænket grænsen for, hvornår der skal betales negative renter for at have penge stående i banken.

Derfor vælger bankerne at sende regningen videre til en del af kunderne med mange penge på kontoen.

Her følger en oversigt over banker i Danmark, der har indført eller varslet negative renter for private bankkunder, og hvem der bliver berørt af det:

* Jyske Bank: Fra 1. maj skal indeståender over 250.000 kroner betale en rente på minus 0,75 procent. Frem til 1. maj er grænsen 750.000 kroner.

* Sydbank: For beløb over 750.000 kroner skal der betales en rente på minus 0,75 procent.

* Spar Nord: Beløb over 750.000 kroner er der en negativ rente på 0,75 procent.

* Ringkjøbing Landbobank: Beløb over to millioner kroner er ramt af negativ rente på 0,75 procent.

* Alm. Brand: Beløb over 750.000 skal betale rente på minus 0,75 procent.

* Børsmægleren Nordnet, der har over 100.000 kunder i Danmark, kræver en negativ renter på minus 0,75 procent for beløb over 750.000 kroner.

* Sparekassen Sjælland-Fyn: Negativ rente for indeståender på minus 0,75 procent, hvis man ikke har sin NemKonto hos banken.

* Merkur Andelskasse: Kunder med over 250.000 kroner skal betale minus 0,75 procent i rente.

* Nordea: kunder med indeståender på over 750.000 kroner bliver ramt af en rente på minus 0,75 procent.

* Banknordik: Kunder med over 500.000 kroner skal betale rente på minus 0,75 procent fra 1. marts.

* Nykredit: Fra 1. marts 2020 skal kunder med over 750.000 kroner betale en rente på minus 0,75 procent.

* Vestjysk Bank: Kunder med en NemKonto i banken skal betale minus 0,75 procent i rente på indeståender over 500.000 kroner. Kunder, der ikke har NemKonto i banken, skal betale for hele deres indestående.

* Danske Bank: Fra 1. juni skal kunder uden en NemKonto i banken betale minus 0,75 i rente for deres indeståender over 750.000 kroner. Hvis kunden har en NemKonto i banken skal der betales af indestående over 1,5 millioner kroner.

Kilder: Bankerne.