OVERBLIK: Her skal du betale for at have dine penge stående

Bankerne forklarer ændringen med, at renterne hos Nationalbanken, der er bankernes bank, er negative. Derfor har de valgt at sende regningen videre til en del af kunderne.

De fleste banker i Danmark har indført negative renter over for private bankkunder.

Her følger en oversigt over, hvornår de største danske banker kræver negative renter på kundernes opsparinger:

* Jyske Bank: Fra 31. marts bliver indeståender over 100.000 kroner ramt af en rente på minus 0,60 procent.

* Sydbank: For beløb over 100.000 kroner skal der betales en rente på minus 0,60 procent.

* Danske Bank. En negativ rente på 0,60 procent for alle over beløb over 250.000 kroner.

* Nordea: En negativ rente på 0,60 procent for alle over beløb over 250.000 kroner.

* Spar Nord: Beløb over 100.000 kroner skal der betales en negativ rente på 0,60 procent.

* Ringkjøbing Landbobank: Beløb over 100.000 kroner skal der betales en negativ rente på 0,60 procent.

* Arbejdernes Landsbank: Beløb over 100.000 kroner skal der betales en negativ rente på 0,60 procent.

* Sparekassen Sjælland/Fyn: Beløb over 100.000 kroner skal der betales en negativ rente på 0,60 procent.

* Sparekassen Kronjylland: Beløb over 250.000 kroner skal der betales en negativ rente på 0,60 procent.

Kilder: Bankerne selv. Tallene er ud fra, at man har en NemKonto hos banken, der dermed er ens primære bank. Der kan være individuelle forskelle fra bank til bank, hvilke typer konti der er omfattet negative renter.