OVERBLIK: Her kan sygeplejerskers strejke ramme

Omkring 5350 sygeplejersker er udvalgt til strejke. Parterne kan dog stadig nå at blive enige i Forligsinstitutionen.

Det svarer til hver tiende af sygeplejerskerne i kommuner og regioner, hvilket er det mindste, der kan varsles strejke for.

Strejken er spredt over hele landet, men corona-afsnit, kræft-, børne- og psykiatriområdet rammes ikke.

Der er også aftalt et nødberedskab på de berørte afdelinger, som kun skal udføre livsvigtigt arbejde.

Her er et overblik over, hvor strejken kan ramme:

* Kreds Hovedstaden

- Amager Hvidovre Hospital.

- Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler.

- Herlev Gentofte Hospitaler.

- Rigshospitalet.

- Bornholms Hospital.

- Nordsjællands Hospital.

- Frederiksberg Kommune.

- Gladsaxe Kommune.

- Københavns Kommune.

- Hillerød Kommune.

- Halsnæs Kommune.

* Kreds Midtjylland

- Regionshospitalet Randers.

- Hospitalsenhed Midt.

- Aarhus Universitetshospital.

- Hospitalsenheden Vest.

- Regionshospitalet Horsens.

- Aarhus Kommune.

- Silkeborg Kommune.

* Kreds Syddanmark

- OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus.

- Region Syddanmark, Regionshuset.

- Sydvestjysk Sygehus.

- Sygehus Lillebælt.

- Sygehus Sønderjylland.

- Fredericia Kommune.

- Odense Kommune.

- Tønder Kommune.

* Kreds Nordjylland

- Aalborg Universitetshospital, Thisted.

- Aalborg Universitetshospital, Hobro.

- Aalborg Universitetshospital, Farsø.

- Aalborg Universitetshospital, Frederikshavn.

- Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

- Aalborg Kommune.

* Kreds Sjælland

- Slagelse Sygehus.

- Næstved Sygehus.

- Holbæk Kommune.

- Ringsted Kommune.

Kilde: Dansk Sygeplejeråd.