OVERBLIK: Her kan sygeplejerskers strejke ramme

Sygeplejersker og arbejdsgivere forhandler fredag for at undgå konflikt. 5350 ansatte er udvalgt til strejke.

En strejke kan 21. maj bryde ud blandt landets sygeplejersker, der har stemt nej til en ny overenskomst.

Omkring 5350 sygeplejersker er udvalgt til strejke. Parterne kan dog stadig nå at blive enige i Forligsinstitutionen.

Det svarer til hver tiende af sygeplejerskerne i kommuner og regioner, hvilket er det mindste, der kan varsles strejke for.

Strejken er spredt over hele landet, men corona-afsnit, kræft-, børne- og psykiatriområdet rammes ikke.

Der er også aftalt et nødberedskab på de berørte afdelinger, som kun skal udføre livsvigtigt arbejde.

Her er et overblik over, hvor strejken kan ramme:

* Kreds Hovedstaden

- Amager Hvidovre Hospital.

- Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler.

- Herlev Gentofte Hospitaler.

- Rigshospitalet.

- Bornholms Hospital.

- Nordsjællands Hospital.

- Frederiksberg Kommune.

- Gladsaxe Kommune.

- Københavns Kommune.

- Hillerød Kommune.

- Halsnæs Kommune.

* Kreds Midtjylland

- Regionshospitalet Randers.

- Hospitalsenhed Midt.

- Aarhus Universitetshospital.

- Hospitalsenheden Vest.

- Regionshospitalet Horsens.

- Aarhus Kommune.

- Silkeborg Kommune.

* Kreds Syddanmark

- OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus.

- Region Syddanmark, Regionshuset.

- Sydvestjysk Sygehus.

- Sygehus Lillebælt.

- Sygehus Sønderjylland.

- Fredericia Kommune.

- Odense Kommune.

- Tønder Kommune.

* Kreds Nordjylland

- Aalborg Universitetshospital, Thisted.

- Aalborg Universitetshospital, Hobro.

- Aalborg Universitetshospital, Farsø.

- Aalborg Universitetshospital, Frederikshavn.

- Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

- Aalborg Kommune.

* Kreds Sjælland

- Slagelse Sygehus.

- Næstved Sygehus.

- Holbæk Kommune.

- Ringsted Kommune.

Kilde: Dansk Sygeplejeråd.