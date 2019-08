OVERBLIK: Her er Finanstilsynets løftede pegefingre

Danske Bank hævede i 2017 gebyrerne for investeringskunder, der havde produktet Flexinvest Fri. Det betød, at flere tusinde af dem kunne se frem til et negativt afkast på deres investering. Og det vidste Danske Bank godt.

Banken informerede ikke kunderne tilstrækkeligt om det.

Som bank skal man varetage kundens interesse. Og derfor har Finanstilsynet slået ned på bankens gebyrstigninger, da de ikke var i kundens - men i bankens interesse.

I et udkast til Finanstilsynets afgørelse i sagen, som Ritzau Finans har fået aktindsigt i, har tilsynet lagt op til seks påbud til Danske Bank.

Læs dem her:

* Finanstilsynet påbyder Danske Bank på ny at gennemføre egnethedstest på alle kunder, der har indgået aftale om Flexinvest Fri med henblik på at sikre, at kundernes aftaler er egnet til at opfylde kundernes investeringsformål.

* Finanstilsynet påbyder Danske Bank at berigtige den mangelfulde information ved individuel kommunikation over for nuværende og tidligere kunder med aftaler om Flenxinvest Fri.

* Finanstilsynet påbyder Danske Bank at sikre, at kunder i forbindelse med rådgivning og salg får retvisende og fyldestgørende information om produkter og ikke bliver forholdt væsentlig information.

* Finanstilsynet påbyder Danske Bank fremadrettet af sammenfatte oplysninger til kunderne om omkostninger vedrørende Flexinvest Fri og tilsvarende produkter, så kunderne får overblik over de samlede omkostninger.

* Finanstilsynet påbyder Danske Bank fremadrettet at sikre, at banken udfører egnethedstest af kunder ... herunder særligt at sikre, at banken i sin rådgivning inddrager tilsvarende investeringsydelser eller finansielle produkter, som kan opfylde kundens behov, og at banken afstår fra at anbefale eller handle, hvis ingen investeringsprodukter er egnede for kunden.

Kilde: Finanstilsynet.