OVERBLIK: Her er Danske Banks gebyrsag

Et udkast til seks påbud fra Finanstilsynet til Danske Bank viser, at banken på forhånd vidste, at den solgte investeringsstrategier, hvor kunderne måtte forvente at betale mere i gebyrer end tjene på afkast.

Strategierne var en del af den tjeneste, der hedder Flexinvest Fri, hvor Danske Bank rådgiver kunder om deres investeringer.

Det fik konsekvenser for Jesper Nielsen, som var ansvarlig for Danske Banks aktiviteter i Danmark på tidspunktet for gebyrstigningerne. Han blev fyret.

En aktindsigt, som Ritzau Finans har fået fra Finanstilsynet, viser flere detaljer om sagens forløb. Her er nogle af hovedpunkterne:

* I juni 2016 kan Danske Bank se frem til, at EU's nye provisionsregler - Mifid 2 - vil træde i kraft et år senere. Reglerne forhindrer blandt andet dobbeltgebyrer, og banken beslutter at forsøge at finde tabte indtægterne et andet sted. Det kunne kun ske ved at hæve gebyrerne.

* Den 13. januar 2017 afholder banken et ekstraordinært møde. Her fremgår det af en præsentation, at omkring 34.000 kunderne på daværende tidspunkt havde et forventet negativt afkast set over en periode på fem år.

Det fremgik også, at den foreslåede gebyrstigning ville forværre det problem til at omfatte omkring 65.000 kunder.

* Den 26. januar 2017 skrev en unavngiven person i en mail til nogle af mødedeltagerne, at de planlagte gebyrstigninger skulle gennemføres, så bankens indtjening ikke blev negativt påvirket.

Det betød altså, at omkring 65.000 Flexinvest Fri-kunder ville have et forventet negativt afkast.

* Den 20. marts 2017 blev kunderne orienteret om gebyrændringerne i et brev. Kunderne fik at vide, at de årlige omkostninger ville stige eller falde, men ikke hvor meget. Det skulle de selv beregne på en hjemmeside. Det var der under 1 procent af kunderne, der gjorde.

* Den 1. juli 2017 trådte Mifid 2 i kraft og medførte generelle prisstigninger for kunderne og dermed et endnu lavere forventet nettoafkast.

* Den 8. oktober 2018 stopper Danske Bank salg og distribution af fem Flexinvest Fri-strategier med forventet negativt afkast.

* Den 18. oktober 2018 orienterer Danske Bank Finanstilsynet om, at den er blevet opmærksom på sagen.

* Den 24. oktober 2018 viser et internt notat, at Danske Bank vil sænke gebyrerne, så alle kunder vil opnå et forventet positivt afkast.

* Den 19. november 2018 godkendte banken en reduktion af gebyrerne.

* Den 19. januar 2019 bliver kunderne orienteret om gebyrnedsættelsen. De blev ikke orienteret om baggrunden for nedsættelsen.

* Den 24. juni 2019 fortæller Danske Bank selv i en pressemeddelelse, at banken havde konstateret, at kunder, der havde investeret i Flexinvest Fri, i en bestemt periode havde betalt et for højt aftalegebyr.

Ifølge banken berører sagen omkring 87.000 kunder i Danmark, og Danske Bank vil godtgøre kunderne ved at udbetale en kompensation, der i alt ventes at udgøre omkring 400 mio. kr.

Kilde: Udkast fra Finanstilsynet og Ritzau Finans.