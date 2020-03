OVERBLIK: Europas aktiemarkeder bløder milliarder i værdi

På tværs af Europa har aktiemarkederne mandag åbent med store fald. I Danmark åbnede det toneangivende indeks, C25-indekset, med et fald på over seks procent.

Her kan du få et overblik over, situationen ser ud i resten af Europa klokken kvart i ti:

* Sverige.

Det svenske OMX30-indeks har står til fald på næsten seks procent.

* Norge.

I Norge, hvor uro om olieprisen spiller en stor rolle for landets erhvervsliv og økonomi, har OBX-indekset tabt over ni procent i værdi. Derudover har et olieprisfald natten til mandag svækket den norske krone til det svageste over for den danske krone nogensinde.

* Tyskland.

På børsen i Frankfurt er DAX-indekset over de førende tyske aktier nede med over syv procent.

* Frankrig.

I Paris er det toneangivende indeks, CAC40, nede med over seks procent.

* Europa.

Det fælleseuropæiske indeks Stoxx 600, der består af en række aktier fra forskellige europæiske lande, er mandag faldet 5,7 procent.