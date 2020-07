OVERBLIK: EU's skattesag mod Apple og Irland

Sagen handler om, at EU-Kommissionen mener, Irland har givet ulovlige skattefordele til Apple, som har gjort det muligt for selskabet at betale væsentligt mindre i skat end andre virksomheder.

Apple har betalt ned til 0,005 procent i skat af sine indtægter fra store dele af Europa, fordi indtægterne blev bogført i Apples europæiske hovedsæde i Irland i stedet for i de respektive lande.

Irland har en af Europas laveste selskabsskatter, hvilket har fået flere internationale virksomheder til at lægge deres europæiske hovedsæde her.

Onsdag er der faldet dom i sagen. Apple og Irland vinder sagen ved EU-Domstolen.

Få her et overblik over sagens forløb:

September 2014:

* EU-Kommissionen indleder en formel undersøgelse af skatteaftalen mellem Irland og Apple.

August 2016:

* Undersøgelsen konkluderer, at Irland har givet ulovlige skattefordele til Apple. Det gjorde det muligt for techgiganten at slippe for billigt i skat.

* EU-Kommissionen kræver, at Apple betaler 13 milliarder euro svarende til næsten 100 milliarder kroner i ekstra irske skatter for perioden 2003-2014.

* Techgiganten er uenig i EU-Kommissionens afgørelse og fastholder, at der er betalt den skat, selskabet er forpligtet til.

* Også Irland er uenig i EU-Kommissionens afgørelse. Landet mener, det er til skade for Irlands ret til at bestemme over sit eget skattesystem.

Oktober 2017:

* EU-Kommissionen indbringer Irland for EU-Domstolen for ikke at have hentet de 13 milliarder euro i skat fra Apple.

September 2018:

* Vestager meddeler, at sagen mod Irland droppes, fordi der nu er afregnet mellem Apple og Irland.

* Irland har i hele forløbet nægtet at tage imod penge fra Apple, fordi landet ikke mener, der er foregået noget ulovligt.

* Pengene fra Apple til Irland vil landet indsætte på en spærret konto, indtil EU-Domstolen har behandlet både Irlands og Apple anke af den oprindelige afgørelse om ulovlig statsstøtte.

September 2019:

* Apple meddeler, at selskabet ikke har tænkt sig at acceptere skattesmækket på 13 milliarder euro, som EU-Kommissionen pålagde Apple i 2016.

* Derfor indbringer Apple sagen for EU-Domstolen.

Juli 2020:

* EU-Domstolen kommer med dom i skattesagen og tager blandt andet stilling til, om EU-Kommissionen har fortolket irsk lovgivning fejlagtigt.

* Apple og Irland vinder sagen ved EU-Domstolen.

Kilder: EU-Kommissionen, EU-Domstolen, Ritzau og Reuters.