OVERBLIK: Derfor har Norwegian været tæt på afgrunden

Flyselskabet er belastet af en gæld på næsten 50 milliarder norske kroner, samtidig med at pengene fosser ud af selskabet.

Norwegian kæmper i øjeblikket for at undgå en konkurs, men har fået en stor hjælpende hånd fra den norske regering, der er klar til at hjælpe selskabet.

Norwegian begyndte i 2013 at udvide forretningen til langdistanceflyvninger til lave priser.

Det er sket for lånte penge, og det er blandt andet den satsning, som i dag presser selskabet.

Men hvordan er det nået dertil. Læs mere her:

* 2012:

- Norwegian laver den største flyordre i Europas historie med 222 nye fly hos Boeing og Airbus. Gælden er på 3,8 milliarder norske kroner.

* 2013:

- Norwegian begynder at flyve på langdistanceruter til USA. Åbner baser i London og i Spanien. Gælden er på 4,4 milliarder norske kroner.

* 2014:

- Norwegian får tilladelse til at drive sine langdistanceflyvninger fra et datterselskab i Irland.

- Selskabet får det første underskud i seks år med et minus på lidt over en milliard norske kroner. Gælden er på 11,3 milliarder norske kroner.

* 2015:

- Norwegian satser yderligere på langdistanceruter - åbner ruter til blandt andet Las Vegas, Puerto Rico, St. Croix og Boston. Både 2015 og 2016 giver overskud, men gælden stiger til 21,2 milliarder norske kroner.

* 2017:

- Norwegians ekspansionsplaner fortsætter, og selskabet indgår et samarbejde om langdistanceruter med EasyJet. Gælden er på 22,3 milliarder norske kroner.

* 2018:

- Norwegian begynder at flyve indenrigs i Argentina. Det lykkes ikke at tjene penge, og man sælger datterselskabet i 2019.

- Norwegian varsler en ændring af selskabets strategi. Nu skal fokus være på at tjene penge frem for at vokse.

- Antallet af passagerer sætter rekord med 37,3 millioner på et år. Norwegian får et underskud på 1,8 milliarder norske kroner. Gælden er på 31,9 milliarder norske kroner.

* 2019:

- I januar iværksætter Norwegian en stor spareplan, hvor det blandt andet lukker baser i Spanien, Italien og USA - og udsætter leverancer af nye fly. Som en del af planen henter selskabet tre milliarder norske kroner ved at sælge nye aktier.

- I juli stopper medstifter Bjørn Kjos som administrerende direktør.

- Norwegian er udfordret af et flyveforbud med flytypen Boeing 737 MAX. Samtidig er der problemer med motorerne på nogle af selskabets langdistancefly.- Norwegian oplever for første gang i årevis en tilbagegang i antallet af passagerer. Underskuddet lyder på 1,6 milliarder norske kroner, og gælden er på 58,3 milliarder norske kroner ved årets udgang.

* 2020:

- Coronakrisen rammer Norwegian hårdt, og selskabets passagertal falder med 99 procent i april og maj.

- Norwegian er presset økonomisk og begærer fire datterselskaber i Sverige og Danmark konkurs. Størstedelen af de ansatte sendes hjem.

- I maj lykkes det at forhandle en redningsplan på plads med kreditorer, som nedskriver dele af deres gæld mod at få aktier i selskabet.

- Det giver samtidig mulighed for at få fingre i en mindre hjælpepakke fra den norske stat. Der er nu penge til starten af 2021.

* 2020, november og december:

- Den norske regering siger nej til at deltage i ny redningsplan. Norwegian skærer helt ind til benet og har nu kun 600 ansatte på job og flyver kun indenrigs i Norge.

- 18. november søger Norwegian konkursbeskyttelse i Irland, hvilket bliver givet 7. december og giver selskabet mulighed for at forhandle en aftale på plads inden 26. februar.

- 17. december stemmer Norwegians aktionærer ja til en kriseplan, der giver ledelsen spillerum til at forhandle en aftale med kreditorer - herunder muligheden for at omlægge gæld til aktier.

* 2021, 14. januar:

- Norwegian præsenterer en ny forretningsplan, hvor planen er at få gælden ned på 20 milliarder norske kroner og få tilført 4-5 milliarder norske kroner i frisk kapital.

- Fremover vil selskabet droppe langdistanceruter og fremover flyve i Europa fra et nordisk udgangspunkt.

* 2021, 21. januar:

- Den norske regering erklærer sig parat til at støtte Norwegian økonomisk.

Kilder: Norwegian, Sydbank, Bloomberg, Ritzau.