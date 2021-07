OVERBLIK: Bøfhus i flerårig konflikt med 3F om tjeneres løn

Konflikten har betydet, at Jensens Bøfhus ikke har modtaget lønkompensation under coronakrisen.

Ifølge Jensens Bøfhus er konflikten, som 3F har sat i gang, ulovlig, da virksomhedens overlevelse er truet. Hvilket er årsag til, at sagen er kommet for retten.

Læs om handlingsforløbet her:

1. juli 2019: Jensens Bøfhus melder sig ud af arbejdsgiverforeningen Horesta.

28. februar 2020: Halvandet års forhandlinger mellem Jensens Bøfhus og 3F bryder sammen. Jensens Bøfhus melder ud med første lockoutvarsel, fordi man ønsker ny overenskomst.

10. marts: Jensens Bøfhus melder ud med andet lockoutvarsel.

11. marts: Statsminister Mette Frederiksen (S) lukker landet delvist og lover økonomisk støtte til berørte virksomheder.

23. marts: Lockout af 24 ansatte inklusive tillidsrepræsentanter i Jensens Bøfhus begynder.

11.-23. marts: Ifølge Fagbladet 3F meddeler 3F Jensens Bøfhus under forhandlingerne i Forligsinstitutionen, at konflikten kan udskydes i eksempelvis to måneder, hvilket betyder, at Jensens Bøfhus kan modtage lønkompensation. Dette tilbud har aldrig været på bordet, mener Jensens Bøfhus.

5. april: Ifølge Jensens Bøfhus slutter lockouten.

7. april: 3F varsler blokade og strejke mod Jensens Bøfhus fra 1. juni.

14. april: Jensens Bøfhus fyrer 250 ansatte, fordi det ikke er muligt at få lønkompensation fra staten under en konflikt. Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ville det bryde med neutralitetsprincippet.

I en pressemeddelelse kalder administrerende direktør for Jensens Bøfhus Anders Nikolaisen aftalen om lønkompensation en lokumsaftale mellem regeringen og fagbevægelsen.

16. april: 3F sender skrivelse til Jensens Bøfhus om, at de fastholder konflikten, men er "sindet at stille konflikten i bero med henblik på at afvente Arbejdsrettens stilling til sagen", og at Jensens Bøfhus "straks indbringer sagen som en hastesag". Ifølge 3F har Jensens Bøfhus ikke besvaret denne forespørgsel.

5. maj: 3F udsætter blokade og strejke mod Jensens Bøfhus på grund af coronakrisen.

11. september: 3F igangsætter blokade og strejke mod Jensens Bøfhus.

19. februar 2021: 3F foreslår, at en eventuel løsning kunne være, at Jensens Bøfhus indtil 2023 går tilbage til den overenskomst, som virksomheden har forladt. Det afviser Jensens Bøfhus.

2. juli 2021: Jensens Bøfhus og Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F mødes i Arbejdsretten. Tre højesteretsdommere skal tage stilling, om konflikten mod Jensens Bøfhus er ulovlig. En afgørelse kan komme inden sommerferien.

Kilder: 3F, Jensens Bøfhus, Ekstra Bladet, Netavisen Pio, Fagbladet 3F, Berlingske.