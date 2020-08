Artiklen: OK får grønt lys til at overtage 107.000 gaskunder

OK får grønt lys til at overtage 107.000 gaskunder

Konkurrencerådet har godkendt, at andelsselskabet OK kan købe flere tusinde gaskundeaftaler fra Ørsted Privatsalg El & Gas.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Købet af de cirka 107.000 gaskundeaftaler sker som led i, at Konkurrencerådet tidligere i år godkendte SEAS-NVE's køb af dele af Ørsted.

Som en del af godkendelsen forpligtede SEAS-NVE sig til at sælge de 107.000 gaskundeaftaler til en tredjepart. Det skulle undgå prisstigninger på naturgas til privatkunder.

Ud over overtagelsen af 107.000 gaskundeaftaler overtager OK selskabet Ørsted Varmeservice.

- Vores undersøgelser har ikke afdækket konkurrencemæssige betænkeligheder. Derfor godkender vi OK's overtagelse af Ørsted Varmeservice samt naturgaskundeaftaler, siger Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet, i pressemeddelelsen.

- Samtidig medvirker frasalget til, at de danske naturgaskunder ikke oplever prisstigninger som følge af fusionen mellem SEAS-NVE og dele af Ørsted.

De 107.000 gaskunder består primært af husstande. De er fordelt i hele Danmark.

Ørsted Varmeservice er aktiv inden for vedligehold og service på gas- og oliefyr, fjernvarmeanlæg og varmepumper.

OK er et dansk andelsselskab. Det er ejet af 11.200 kunder. OK sælger naturgas til primært husstande i hele Danmark og er også aktiv inden for blandt andet vedligehold og service på gas- og oliefyr samt varmepumper.