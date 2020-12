OECD: Danmark har igen det højeste skattetryk i verden

Danmark er igen det land i verden, der har det største skattetryk.

Det fremgår af en opgørelse fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, der tæller de 37 mest udviklede lande i verden.

Ifølge opgørelsen er det danske skattetryk sidste år steget med to procentpoint til 46,3 procent af bruttonationalproduktet (bnp).

Med stigningen overgår det danske skattetryk igen Frankrigs, der har været det højeste i 2017 og 2018 og begge år placeret Danmark på en andenplads.

Bortset fra de to år har Danmark siden 2002 haft det højeste skattetryk af alle lande i OECD's årlige opgørelser.

Skattetrykket er defineret ved det samlede provenu, som en stat får ind fra skatter og afgifter. Skattetrykket sættes ofte i forhold til et lands bnp.

Ifølge OECD er det danske skattetryk sidste år steget som følge af en stigning i indkomstskatterne.

Organisationen skriver også, at ingen andre lande ud over Danmark oplevede en stigning i skattetrykket på over én procentpoint.

For de kommende år er der en mulighed for, at Danmark bliver ved at indtage førstepladsen i OECD's opgørelser over skattetrykket.

Det vurderer Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den borgerlige tænketank Cepos.

- Finansministeriet forventer, at skattetrykket er uændret i 2020, og skatterne sættes desuden mærkbart op de kommende år.

- Mette Frederiksen opererer med 31 skattestigninger indtil videre, herunder en bankskat og skat på fri telefon.

- Skattestigningerne løber op i 12 milliarder kroner eller cirka 2000 kroner per dansker i gennemsnit, skriver Mads Lundby Hansen i en kommentar.

Mens Danmark og Frankrig indtager de to øverste pladser i OECD's seneste opgørelse, så placerer Belgien, Sverige og Østrig sig på de tre efterfølgende pladser.