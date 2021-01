Nyt værktøj beregner feriedagene

Det kræver et større overblik og længere planlægning at holde styr på sine feriedage efter den nye ferielov er trådt i kraft, hvor man holder sine feriedage samtidig med, at man optjener dem, men nu har Visma Dataløn lavet et nye digitalt værktøj, der kan beregne ens feriedage.

- Med den nye ferielov skal man ind i en ny måde at planlægge ferie på, hvilket kan være svært for lønmodtagerne. Derfor har vi udviklet en feriedage-beregner, der gør det let at få overblikket over, om man har nok feriedage til 2021, og om man er i den situation, at man må bede sin arbejdsgiver om ferie på forskud for at holde den ferie, man ønsker, siger Amalie Stæhr Jensen fra Visma Dataløn.