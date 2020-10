I dag er det ikke tilladt at flyve en drone, uden at en dronefører har visuel kontakt med den. Nu åbner transportministeren et testområde på Fyn, der skal sikre, at selvflyvende droner kan flyve sikkert i samme luftlag som små fly og helikoptere. Ifølge droneforsker er vi få år fra, at dronerne selv flyver rundt i Danmark. (Arkivfoto)

Nyt trafiksystem åbner dronernes tidsalder

Ikke langt derfra går droner i luften, for at vurdere om en mark er høstmoden eller trænger til gødning. Eller for at finde bjørneklo, som dronerne lander på og giver et målrettet sprøjt gift.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her