Nyt tilbageslag for Coloplasts plagede transvaginale net

I USA har massesøgsmål i forbindelse med problemer med de transvaginale net allerede tvunget Coloplast til at sætte 5,3 milliarder kroner til side til erstatninger.

Nu har New Zealand altså gennemført et stop for brugen af nettet overhovedet.

- Vi er altid forsigtige med at bruge ordet forbud, men virksomhederne er gået med til ikke længere at sælge disse produkter i New Zealand fra den fjerde januar, siger talsmand for New Zealands Sundhedsministerium Stewart Jessamine ifølge den britiske avis The Guardian.

Problemerne med nettene har været diskuteret længe. Patienter, der får indopereret dem, har oplevet blødninger og i visse tilfælde har nettene arbejdet sig ud af vævet.

Salget af transvaginale net ligger under Coloplasts division for urologi, der er en af selskabets mindste med en årlig omsætningen på 1,6 milliarder kroner i 2016/17.

- Dette her betyder, at sagaen om de her transvaginale net, der allerede har kostet Coloplast milliarder i USA, bliver åbnet op igen.

- New Zealand er selvfølgeligt ikke verdens største marked for Coloplast. Men det kan godt være, at andre lande følger efter, siger Coloplast-analytiker hos Sydbank Søren Løntoft Hansen.

- Jeg tror nu ikke, det vil sprede sig på globalt plan. Men jeg tror det kan betyde, produkter som dette her skal testes på samme måde som medicin for at analysere effekt og sikkerhed.

Debatten om nettene har raset både i Australien, der delvist har standset brugen af dem, og i Storbritannien, hvor parlamentet har nedsat en arbejdsgruppe til at forholde sig til dem.

Formanden for arbejdsgruppen, Labours Owen Smith, kalder New Zealands beslutning for "ekstremt betydningsfuldt".

- Det er det første store land, der effektivt forbyder transvaginale net. Det er præcist det, vi har efterspurgt i Storbritannien, siger han til The Guardian.