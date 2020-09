Nyt til garderoben er med til at holde detailsalget højt

Salget i de danske butikker faldt en smule i august, men detailsalget er fortsat på et højt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Særligt salget af tøj og sko har været med til at holde niveauet højt i august. Det steg 3,5 procent i august.

Hos Arbejdernes Landsbank er cheføkonom Jeppe Juul Borre "dybt imponeret" over styrken i detailsalget.

- De seneste to måneders fald kommer på ingen måde som en overraskelse efter en massiv ketchupeffekt med sommerens genåbning, lyder det i en kommentar.

Han henviser til, at detailsalget steg markant i maj, efter at samfundet begyndte at genåbne efter corona-nedlukningen.

- Jeg synes, at den fortsat store styrke i detailhandlen, som stadig ligger langt højere end før krisen, er en langt større nyhed end de seneste to måneders fald, lyder det fra cheføkonomen.