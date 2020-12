SmartGuard har udviklet et nyt system, der kan være med til at holde overblik over, hvilke mennesker, der har sin gang på en byggeplads. Foto: Allan Nørregaard

Nyt system skal sikre kædeansvaret på byggepladsen

Ny platform holder styr på hvem, der er hvem på en byggeplads.

Erhverv - 04. december 2020 kl. 15:35 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

SmartGuard har udviklet et nyt GDPR-sikkert system, der skal hjælpe bygge- og projektleder med at holde styr på, at de folk, der arbejder på en byggeplads, også lever op til myndighedernes krav.

Systemet hedder MyFILE365 og er en platform, hvor den enkelte bygherre opretter et projekt og tilknytter de medarbejdere, som arbejder med projektet.

Den enkelte medarbejder kan så oprette profil og oploade sine dokumenter, for eksempel kørekort, truckcertifikat, opholds- og arbejdstilladelse. Dokumenterne ligger dermed kun et sted, i systemet, og sendes ikke rundt mellem medarbejdere og myndigheder via mail.

- Jeg tror ikke, at alle virksomheder har fuldstændig styr på, at alle dokumenter for eksempel i forbindelse med ansøgninger og ansættelser bliver slettet, som de skal. Der kan sagtens ligge noget glemt i mappen med »sendt post«, siger Casper Wilken.

Medarbejderens filer I samarbejde med Københavns Kommune har SmartGuard nu udviklet den nye software, der skal gøre det lettere at kunne dokumentere, at virksomhederne og leverandørerne til en byggeplads har styr på pladsens personer og papirer.

- Det er hovedentrepenøren, der får bøden, hvis noget ikke er i orden, og det kan blive dyrt, ligesom det er dyrt og tidskrævende at holde styr på i administrationen. I MyFile-systemet oploader den enkelte medarbejder dokumenterne til sin egen profil. De kan ikke downloades, og de ligger kun der. Det vil sige, at det er den ansatte, der har ansvaret for sine egne dokumenter, siger han.

Bedre logistik Det nye system kan også bruges til logistik på pladsen, så materialer eller dyre maskiner, der kun skal bruges til udvalgte opgaver, bliver hentet eller leveret, det bedste sted i forhold til byggeopgavens planlægning

- Vi kæder nu sikring af byggepladsen sammen med logistik og CSR og vil gerne have, at vores opgaver bliver tænkt ind fra starten af byggeprojektet, så vores service bliver opfattet som en gevinst i stedet for en udgift, forklarer Casper Wilken.

