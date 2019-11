Nyt råd skal rydde op i bankernes afkastgæt

Kunderne skal sikres rene linjer med råd, der forhindrer, at bankerne giver for optimistiske bud på fremtiden.

Bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, har bedt Rådet for Pensionsprognoser fastsætte nye fælles afkastforudsætninger for bankerne.

Det skal hjælpe forbrugere, så de ikke får stillet forskellige afkast i udsigt, selv om de investerer i produkter, som ligner hinanden.

Det skriver Børsen.

Når bankerne skal give deres bud på fremtidens afkast, er det nemlig ikke sikkert, at de arbejder ud fra de samme forudsætninger.

Men det skal der laves om på.

- Vi får fuldstændig rene linjer for, hvad man skal lægge til grund, når man skal syreteste produkter og rådgive kunderne, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, til Børsen.

De nye fælles afkastforventninger kommer blandt andet efter en sag i Danske Bank om investeringsproduktet Flexinvest Fri.

Her er Danske Bank sigtet af Søik, bedre kendt som Bagmandspolitiet, for at vildlede kunder.

Banken havde på et tidspunkt skruet op for gebyrerne - vel vidende, at det ville betyde, at kundernes udgifter til gebyrer ville overstige deres forventede gevinster fra investeringerne.

- Det er klart, at den sag har sat helt anderledes fokus på det her område. Ved et højere renteniveau havde det måske ikke betydet helt så meget, om obligationsrenten var sat en smule højere eller lavere, siger Ulrik Nødgaard til Børsen.

Rådet for Pensionsprognoser leverer allerede forventninger til afkast, som benyttes i pensionsbranchen.

I spidsen for det nye uafhængige råd står Jesper Rangvid, professor ved Copenhagen Business School.

Han forklarer, at der kan være interessekonflikter mellem banker og kunder, når man skal give et bud på fremtidens afkast. Derfor kan et uafhængigt bud være en god idé.

De nye afkastforventninger forventes at komme første gang i andet kvartal næste år.

De vil efterfølgende blive opdateret to gange hvert år.