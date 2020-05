Nyt gratis program skal gøre det lettere at indberette moms

Indberetningen af moms skal være så let som mulig for virksomhederne. Derfor har Skattestyresen sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udviklet en API, der kan arbejde sammen med de regnskabssystemer, der bruges af virksomhederne.

- Der er mange ting at tænke på, når man driver virksomhed, og når det kommer til momsindberetning, vil vi gerne gøre det nemt at gøre det rigtige og hjælpe, hvor vi kan. Derfor har vi lavet denne nye mulighed for at indberette moms, som primært er målrettet de små erhvervsdrivende, siger fagdirektør i Skattestyrelsen, Thomas Hjortenberg.

Alle udbydere kan bruge det nye API

Det nye it-program kan bruges af udbyderne af regnskabssystemer, som kan bygge API'en ind i deres respektive system. Derefter kan momstallene overføres til TastSelv Erhverv i Skattestyrelsen med et enkelt klik.

Udviklingen af den nye software er en del af Skattestyrelsens målsætning om at gøre det nemmere for virksomhederne at indberette og betale korrekte skatter og afgifter til tiden.

Indtil videre har de to regnskabsudbydere Dinero og Portfolio.help implementeret løsningen. Dineros direktør Martin Thorborg fortalte i oktober sidste år i et interview til Børsen, at virksomheden har været i dialog med Skattestyrelsen de seneste seks år i forbindelse med udviklingen af det nye program, og han mener, at det vil være en administrativ lettelse, der har stor betydning i de mange små danske virksomheder og for nye iværksættere.