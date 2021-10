Se billedserie Vær opmærksom på de nye regler for ferie, siger Amalie Stæhr Jensen fra Visma DataLøn.

Nyt ferieår kræver planlægning af restferie nu

Erhverv - 07. oktober 2021 kl. 12:51 Kontakt redaktionen

Har man restferie til gode, er det nu, man skal planlægge brugen af den. I september 2020 trådte den nye ferielov i kraft, og det betød, at en ny ferieafholdelsesperiode også begyndte. Deadline for afholdelse er ferien er dermed rykket, og derfor skal man holde sin restferie inden årets udgang.

Mange ansatte er dog ikke bevidste om den nye ferielovs krav om, at de skal bruge restferien inden årets udgang.

Derfor råder Amalie Stæhr Jensen, der er chef for juridisk afdeling i Visma Dataløn, alle arbejdsgivere og ansatte til at aftale og planlægge restferien, så man i god tid kan sørge for, at alle medarbejdere får brugt al ferien.

- I mange virksomheder har det altid været en travl tid lige op til deadline for afholdelse af restferien. Der er mange, der glemmer at planlægge den sidste rest af ferien, og derfor har perioden op til 1. maj altid været præget af "feriekø", hvor mange medarbejdere skulle holde restferie samtidig. Mange ansatte er forståeligt nok ikke opmærksomme på, at "deadline" for at holde restferien nu er ændret til inden årsskiftet.

Derfor er det vigtigt, arbejdsgivere sammen med deres medarbejdere sørger for at få planlagt deres resterende ferie, siger Amalie Stæhr Jensen fra Visma DataLøn, der er landets største leverandør af lønløsninger og servicerer mere end 62.000 virksomheder hver måned med opgaver inden for løn- og ansættelsesretlige forhold.

Deadline for afholdelse af ferie er rykket

Selvom deadline er rykket til årets udgang har ansatte med den nye ferielov faktisk fået et længere tidsrum til at afholde ferien.

Ferieafholdelsesperioden er nemlig længere nu end selve ferieåret, og det er det blandt andet på grund af efterårsferien.

-Med den nye ferielov har man jo indført samtidighedsferie, så vi nu optjener ferien, samtidig med at vi bruger den. Mange vil dog gerne holde efterårsferie i oktober, og hvis man ikke har mulighed for at gemme nogle feriedage ud over ferieårets afslutning, ville man kun have 2,08 dage at holde efterårsferie for. Derfor har man valgt at strække ferieafholdelsesperioden, så den er på 16 måneder i stedet for kun et år som under den gamle ferielov, forklarer Amalie Stæhr Jensen.

Mens selve ferieåret er på 12 måneder, er den såkaldte ferieafholdelsesperiode på 16 måneder.

Perioden løber fire måneder ud over ferieåret, således at ferieafholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december året efter.

Derudover skal man som arbejdsgiver være opmærksom på, at der gælder særlige regler for feriedage, som er overført fra det såkaldte miniferieår, som er perioden fra den 1. maj til den 31. august 2020.

Arbejdsgivere skal også være opmærksomme på muligheden for udbetaling og overførsel af den 5. ferieuge.

