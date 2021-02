Nykredit tjener færre penge på grund af coronanedskrivninger

Nykredit har sidste år nedskrevet for mere end to milliarder kroner. Det har medvirket til et lavere overskud.

Bank- og realkreditkoncernen Nykredit har sidste år tjent færre penge.

Det hænger især sammen med nedskrivninger til forventede tab som følge af coronaudbruddet.

Det fremgår af Nykredits årsregnskab, der er offentliggjort torsdag.

Nedskrivningerne på udlån er sidste år samlet set endt på 2,3 milliarder kroner. Det har været mere end en fordobling i forhold til året før.

Banker har typisk nedskrivninger på udlån. Det er penge, som man ikke længere forventer at få tilbage. Det kan dermed betragtes som tab.

I regnskabet skriver Nykredit, at nedskrivningerne var væsentligt påvirket af usikkerheden omkring coronapandemiens "dybde og varighed".

- Den negative effekt var mest markant i første kvartal, men covid-19 har også påvirket de efterfølgende kvartaler.

- Der var i 2020 hensat 2059 millioner kroner til forventede tab som følge af covid-19, skriver Nykredit i regnskabet.

De store nedskrivninger har medvirket til, at Nykredit sidste år har måttet se overskuddet falde med 24 procent til 5,7 milliarder kroner.

Til gengæld kan Nykredit glæde sig over, at der har været en kundetilgang og en vækst inden for såvel bank- som realkreditforretningen.

Begge steder er udlånet vokset med otte procent, og i Totalkredit, der står for realkreditaktiviteterne, er udlånet tilmed vokset i alle 98 kommuner.

- Over de seneste fem år er antallet af boligejere med lån i Totalkredit steget med 171.000.

- Som koncern har vi nu en andel på næsten fem procent af markedet for realkredit til boligejere, siger Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit, i en kommentar til regnskabet.

For det igangværende år forventer Nykredit et lavere overskud end sidste år. Forventningen er, at resultatet før skat ender mellem 6 og 6,5 milliarder kroner.

Det skal sammenlignes med et resultat før skat på 6,8 milliarder kroner i 2020.

Forventningen baserer sig blandt andet på et fald i de samlede indtægter og en stigning i de samlede omkostninger.