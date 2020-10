Nykredit skruer ned for bekymringen for boligejere

Derfor har Nykredit oplyst, at forventningerne til årets resultat før skat opjusteres. Før forventede Nykredit at have et overskud på mellem fire og fem milliarder kroner.

Det resultat forventes nu at blive 5,5-6 milliarder kroner.

- Hverken som samfund eller som virksomhed kan vi betragte coronakrisen som et overstået kapitel. Det er endnu for tidligt, skriver koncernchef Michael Rasmussen i en meddelelse til fondsbørsen.

- Men vi kan - med en vis forsigtig optimisme - konstatere, at boligmarkedet og store dele af erhvervslivet indtil videre har klaret sig bedre gennem krisen end frygtet.

- Det betyder, at vi nu forventer lavere nedskrivninger i 2020, end vi gjorde tidligere på året.

Mens det står klart, at eksempelvis beskæftigelsen er faldet hen over sommeren og tilsyneladende stadig ikke er tilbage på niveauet før coronaudbruddet, har boligmarkedet i Danmark været rimelig upåvirket.

Nykredit-koncernen - altså inklusive Totalkredit - havde ved udgangen af juni over 1350 milliarder kroner i udlån. Langt størstedelen af det er realkreditlån, som altså er lån med pant i boliger.

Nykredit har lidt over fire ud af ti af alle realkreditlån i Danmark.

Finansinstitutter, der låner penge ud, regner altid med, at der er nogle af lånene, hvor de ikke får alle deres penge tilbage. Det er nedskrivninger.

Og i meddelelsen til fondsbørsen peger Nykredit på netop "udsigt til lavere nedskrivninger end ventet" som årsag for opjusteringen.

Nykredits opjustering er dermed et tegn på, at finanskoncernen forventer at få flere af sine penge tilbage end tidligere. Hvilket igen er et udtryk for, at Nykredit forventer, at kunderne - virksomheder og boligejere - klarer sig bedre.