Nyhedsbureauer: Google og Facebook skal betale for nyheder

Og på samme måder orienterer mange sig via de artikler, som dukker frem via Google-søgninger på aktuelle emner.

Men hverken Facebook eller Google producerer selv nyheder, og det har fået ni europæiske nyhedsbureauer med franske AFP i spidsen til at reagere.

De opfordrer i en fælles skrivelse EU-systemet til at gøre alvor af et tidligere forslag om at indføre tvungen betaling for den type brug af nyhedshistorier.

Nyhedsbureauerne påpeger, at det er dyrt at producere nyheder.

- De har ingen nyheds- eller produktionsnetværk, hverken nationalt eller internationalt.

- De har ingen reporterhold i Syrien, der risikerer deres liv for at vise krigens sande ansigt.

- De har ingen permanent tilstedeværelse i Zimbabwe, der kan fortælle historien om Mugabes afgang. Heller ingen journalister i Cameroun eller Myanmar, hedder det i skrivelsen.

Både i Spanien og Tyskland er det forsøgt tidligere at få internetgiganter til at betale for indholdet, de linker til, men uden held.

Ifølge nyhedsbureauerne vil konsekvensen af manglende betaling være, at flere medier lukker, og at skatteborgerne i stedet må betale for at sikre adgang til troværdige nyheder.