Nye tider hos Weibel Scientific

Erhverv - 22. september 2020 kl. 05:47 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fordobling af omsætningen på fem år.

Så ambitiøse er søskendeparret Thomas Øiseth Munkholm og Tina Munkholm Larsen Møller, som ejer Weibel Scientific, virksomheden der siden 1977 har produceret højteknologiske Dobbler-radarsystemer.

- Den tidligere ejer, Erik, ville have, at vi skulle være verdens bedste og tjene penge. Det var ikke så afgørende, hvor mange vi var. Men næste generation, Thomas og Tina, synes også, det er fantastisk at skabe arbejdspladser. De vil gerne have vækst. Så vi har det mål, at vi skal vækste til det dobbelte inden 2025, siger Weibels administrerende direktør, Peder R. Pedersen, som er 61 år.

- Så jeg skulle gerne nå det, inden jeg går på pension, siger han.

Og Weibel er da også godt på vej. I regnskabsåret 2019/2020 havde Weibel en vækst i omsætningen på 23 procent.

Radarsystemer til hele verden Weibel leverer radarsystemer til en lang række forsvar verden over, men også til private kunder - et nyt nicheområde er eksempelvis radarer, der kan spore droner, som kan være en risikofaktor, når de svæver ind over lufthavne, banegårde og fængsler, sportsstadions og regeringsbygninger. I Japan og Sydkorea har Weibel kunder blandt virksomheder, der sender satellitter op i rummet, ligesom også NASA bruger Weibels systemer.

En del af væksten findes i en ordre til den norske virksomhed Kongsberg, som leverer til de nye F35 jagerfly, samt en aftale med det amerikanske forsvar, en ordre, Weibel har arbejdet på siden 2008.

Weibel Scientific har samtlige dele af produktionen af de avancerede radarsystemer på virksomheden i Allerød, som derfor beskæftiger en lang række personalegrupper, fra ufaglærte medarbejdere til højt specialiserede ingeniører. Foto: Kenn Thomsen

- Den leverer vi full speed på nu. Men det tager 5 til 7 år at lande en kontrakt. Så man skal have det lange lys på. Det, vi er dygtige til, er at udvikle vores produkter, samtidig med, at vi sælger dem. Så har vi det klar, når kunderne skal bruge det. Og vi får kontrakter ind hver måned, siger Peder R. Pedersen.

Trecifrede millionbeløb Stykprisen på Weibels produkter er tårnhøj og kan tælles i op til trecifrede millionbeløb. Til gengæld produceres der ikke mere end i omegnen af 300 radarer om året på Solvang, hvor virksomheden flyttede til i 1999.

Nu har den spredt sig over flere matrikler på Solvang, og også helt til nabovejen, Hejrevang. På de forskellige matrikler findes samtlige dele af produktionen af radarer.

Adminstrerende direktør i Weibel Scientific skal nå at realisere virksomhedens ambition om at forboble omsætningen, inden han om en fem års tid skal på pension efter et langt arbejdsliv hos radarproducenten i Allerød. Foto: Kenn Thomsen

Her udvikles, produceres og serviceres alle Weibels radarsystemer, så medarbejderskaren omfatter både ingeniører, produktionsfolk, salgs- og marketingsfolk og alle de andre funktioner, der skal til for at få virksomheden til at fungere. Antallet af medarbejdere er steget 60 procent i løbet af de seneste to år, så virksomheden nu beskæftiger 183 medarbejdere.

Ny produktionshal og kontorer Det betyder nye tider på virksomheden. Opførelsen af en helt ny 1400 m2 stor produktionshal og 500 m2 kontorer på en græsplane bag de nuværende haller er i støbeskeen, men det er ikke gjort med det.

Overalt på virksomheden sker organisationsændringer.

Virksomheden udvidede i december 2019 sin bestyrelse med tre erfarne erhvervsfolk, tidligere administrerende direktør i Widex og Nilfisk, Jørgen Falkebo Jensen, tidligere direktør i Saab, Gunilla Fransson, og Senior Vice President R&D i Demant, Finn Möhring.

Weibel servicerer også kundernes radarsystemer - da avisen var forbi var et radarsystem med en mandskabsvogn fra det franske forsvarsministeriet til service. Vognen står normalt på en ø i Middelhavet. Foto: Kenn Thomsen

- En professionel bestyrelse kan bidrage til at intensivere væksten, samtidig med at Weibel holder fast i den entreprenante tilgang til, at alt kan lade sig gøre, siger Peder R. Pedersen, som fortæller, at han selv aldrig har sendt en ansøgning - han har nemlig tilbragt hele sit arbejdsliv i Weibel.

Begyndte som studerende Han kom til den purunge virksomhed i 1983, hvor han skrev sit eksamensprojekt som ingeniør på virksomheden. Det skete i et 6 m2 stort kælderlokale i Valby. Det gik godt, og han blev i virksomheden, hvor han i 2002 blev administrerende direktør.

- Vi var syv dengang i Valby. Nu er vi næsten 200, fortæller han og fortsætter:

- Det er på alle områder, en virksomhed som vores ændrer sig. For fem år siden havde vi en halv mand til at tage sig af IT. Nu har vi 5-6 stykker. Der skal bare rigtig mange ting til for at drive en forretning, siger han.

En stor ordre fra USA udgører en del af den vækst i omsætning, Weibel oplever i disse år. Her er en medarbejder i færd med at installere en trailer til radaren.

Fokus på økonomi og produktion I løbet af de sidste par år har Weibel også udvidet ledelsen med direktører med fokus på økonomi og produktion.

- Når man bliver så mange medarbejdere, bliver det mere omstændigt. Det kræver en del ekstra lag, ellers kan man ikke styre virksomheden, siger Jens Andersen, som har været Weibels CFO, eller på dansk økonomidirektør, siden begyndelsen af 2020.

20 ledige stillinger Lige nu er der i nærheden af 20 stillinger, der skal besættes hos Weibel.

- Det er ingeniører, men også kontorpersonale, salg- og servicefolk - der er stort set ingen, vi ikke er interesseret i, siger Jens Andersen.

Udover den nye bygning, Weibel skal opføre, har virksomheden også købt en ejendom på en nærliggende vej. Her indrettes kontorarbejdspladser til en projektgruppe på 15-20 medarbejdere, som er tilknyttet et specifikt projekt, Weibel har søsat.

Weibels radarer monteres på store piedestaler, som denne hvide stålkonstruktion. Foto: Kenn Thomsen

- Helt generelt har vi brug for mere plads, og den nye bygning er også en del af det, for vi rykker lidt rundt på folk. Men vi har også tænkt at gøre det lidt anderledes her. Traditionelt har man siddet i sin egen afdeling, men i det her projekt skal gruppen sætte sig for sig selv og fokusere udelukkende på det ene projekt, fortæller Jens Andersen.

Indrettes med cellekontorer De fleste moderne kontorer er i dag indrettet med store, åbne kontorlandskaber, men i huset på Hejrevang indrettes gammeldags cellekontorer.

- Det er ingeniører, der er dybt specialiserede, som skal sidde og koncentrere sig. Nu eksperimenterer vi med at tilbyde dem at sidde i cellekontorer ligesom i gamle dage. Nu får vi set, hvad det giver af resultater at prøve det, siger Jens Andersen.

Weibel udvikler sine produkter sideløbende med, at der laves kontrakter med kunderne - et salg kan tage 5-7 år at få på plads, så der er god tid til at udvikle systsmerne så længe. Foto: Kenn Thomsen