Nye retningslinjer kan åbne for nødvendige erhvervsrejser

Fra mandag er der kommet nye retningslinjer, der kan sikre, at nødvendige erhvervsrejser kan blive gennemført.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

De nye retningslinjer sker som led i aftalen om yderligere genåbning i fase 2 under coronakrisen, som blev indgået onsdag i sidste uge.

- Over 800.000 danske job er knyttet til vores eksport. Mange af de job kan forsvinde, hvis ikke der åbnes for erhvervsrejser, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Det er dog afgørende for regeringen, at en genåbning for erhvervsrejsende sker sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi må ikke risikere at sætte vores hidtidige, virkningsfulde indsats over styr, siger han.

Sammen med de nye retningslinjer er der også lavet en række konkrete rejseråd, så der på sundhedsmæssig forsvarlig vis kan åbnes op for at foretage nødvendige erhvervsrejser til og fra udlandet.

Retningslinjerne og rejserådene er lavet i samarbejde med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter.

Hos Dansk Erhverv glæder administrerende direktør Brian Mikkelsen sig over de nye retningslinjer.

- Meget kan lade sig gøre digitalt via Skype-møder og lignende, men for mange virksomheder er det vigtigt, at de har muligheden for at sende folk ud i verden og modtage besøg fra udenlandske virksomheder.

- Vi må heller ikke glemme, at det her giver mere trafik i for eksempel Københavns Lufthavn, som i den grad er presset af coronakrisen.

- Derfor er det nu godt, at der bliver bedre adgang for erhvervsrejsende ind og ud af Danmark, siger Brian Mikkelsen i en skriftlig kommentar.

Han er tilfreds med, at erhvervsrejsende vil kunne få foretaget en test, der hurtigt kan give dem papir på, at de ikke er smittede med coronavirus, såfremt de skal rejse til lande, der kræver et sådant dokument.